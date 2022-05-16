今晚明晨北部下探14度 明西半部有機會見陽光

氣象局技正王君賢表示，今天至明晨容易下雨，中部以北留意陣雨，其他地區短暫陣雨。明起東北季風減弱、降雨也減少。（中央氣象局提供）

2022/05/16 17:50

〔記者陳心瑜／台北報導〕中央氣象局技正王君賢表示，今天（16日）持續受到東北季風影響、溫度下降，今天低溫約14至20度之間，高溫約18至26度左右。今晚至明清晨溫度仍偏低，明晨北部局部低溫下探14度，平均約16度，其他地區約18、19度。明起東北季風減弱、降雨減少，週三西半部回升至29至30度高溫。降雨部分，今天至明晨容易下雨，中部以北留意陣雨，其他地區短暫陣雨。

王君賢說，週一至週二清晨梅雨鋒面位於巴士海峽附近，台灣地區水氣仍多，有斷斷續續降雨，持續到明天清晨。明天（17日）西半部轉為多雲，有機會看到陽光，但迎風面東半部有短暫陣雨，大台北零星飄雨、午後山區有局部陣雨；週二白天至週四水氣漸少；週五起受另一波鋒面影響，各地容易轉為有雨。

中央氣象局觀測，今天西半部最高溫為屏東林邊鄉26.7度、26.4度、台東縣台東市23.9度。

氣象局指出，週二至週四東北季風逐漸減弱，清晨天氣仍涼，白天氣溫稍回升；週二起水氣逐漸減少，東半部地區局部短暫陣雨，西半部地區為短暫陣雨後多雲，白天東北季風減弱，氣溫稍回升；週三、週四大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣；氣溫方面則回到白天舒適溫暖，早晚稍涼的型態。

週五至週日另一鋒面接近，水氣又逐漸增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，亦有不定時局部短暫陣雨或雷雨。

下週一鋒面影響，天氣較不穩定，水氣較多，西半部及東北部短暫陣雨，其他地區局部短暫陣雨；下週二、下週三大致為東北風的天氣型態，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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