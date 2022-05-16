為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    今晚明晨北部下探14度 明西半部有機會見陽光

    氣象局技正王君賢表示，今天至明晨容易下雨，中部以北留意陣雨，其他地區短暫陣雨。明起東北季風減弱、降雨也減少。（中央氣象局提供）

    氣象局技正王君賢表示，今天至明晨容易下雨，中部以北留意陣雨，其他地區短暫陣雨。明起東北季風減弱、降雨也減少。（中央氣象局提供）

    2022/05/16 17:50

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中央氣象局技正王君賢表示，今天（16日）持續受到東北季風影響、溫度下降，今天低溫約14至20度之間，高溫約18至26度左右。今晚至明清晨溫度仍偏低，明晨北部局部低溫下探14度，平均約16度，其他地區約18、19度。明起東北季風減弱、降雨減少，週三西半部回升至29至30度高溫。降雨部分，今天至明晨容易下雨，中部以北留意陣雨，其他地區短暫陣雨。

    王君賢說，週一至週二清晨梅雨鋒面位於巴士海峽附近，台灣地區水氣仍多，有斷斷續續降雨，持續到明天清晨。明天（17日）西半部轉為多雲，有機會看到陽光，但迎風面東半部有短暫陣雨，大台北零星飄雨、午後山區有局部陣雨；週二白天至週四水氣漸少；週五起受另一波鋒面影響，各地容易轉為有雨。

    中央氣象局觀測，今天西半部最高溫為屏東林邊鄉26.7度、26.4度、台東縣台東市23.9度。

    氣象局指出，週二至週四東北季風逐漸減弱，清晨天氣仍涼，白天氣溫稍回升；週二起水氣逐漸減少，東半部地區局部短暫陣雨，西半部地區為短暫陣雨後多雲，白天東北季風減弱，氣溫稍回升；週三、週四大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣；氣溫方面則回到白天舒適溫暖，早晚稍涼的型態。

    週五至週日另一鋒面接近，水氣又逐漸增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，亦有不定時局部短暫陣雨或雷雨。

    下週一鋒面影響，天氣較不穩定，水氣較多，西半部及東北部短暫陣雨，其他地區局部短暫陣雨；下週二、下週三大致為東北風的天氣型態，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    梅雨釀災！ 翠巒部落產業道路崩塌險埋人車 驚險瞬間畫面曝光
    2022/05/16 15:57

    梅雨釀災！ 翠巒部落產業道路崩塌險埋人車 驚險瞬間畫面曝光
    首波梅雨有感！ 南化水庫上游創今年單日最大降雨量
    2022/05/15 19:20

    首波梅雨有感！ 南化水庫上游創今年單日最大降雨量

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    北台氣溫下降 西半部嚴防大雨
    2022/05/15 05:30

    北台氣溫下降 西半部嚴防大雨
    澎湖雨彈來襲 日雨量破百毫米 今年用水不用愁
    2022/05/14 17:36

    澎湖雨彈來襲 日雨量破百毫米 今年用水不用愁

    幼兒完整接種肺鏈疫苗 防護滴水不漏
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播