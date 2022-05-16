台北市明開放疫苗預約9.5萬人 65歲以上可打第4劑

台北市明進行第12期疫苗預約，副市長蔡炳坤今表示，此次共釋出9萬5992個名額，而65歲以上長輩也可預約第4劑疫苗。 （台北市政府提供）

2022/05/16 17:58

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市明進行第12期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗預約，副市長蔡炳坤今（16日）表示，此次因應中央擬放寬打滿三劑疫苗免隔離適用對象，因此再加開量能，包含各醫院的疫苗門診，總計釋出9萬5992個名額，其中6160個名額提供給6至11歲兒童接種莫德納疫苗，而65歲以上長輩也可預約第四劑疫苗。

蔡炳坤今於台北市防疫記者會上表示，明早9點開始北市第12期疫苗預約，因應中央擬放寬打滿3劑疫苗免隔離適用對象可能產生的需求，此次北市預約系統提供7萬4982個名額，醫院疫苗門診量能則有2萬1010人，合計可釋出9萬5992個名額，其中6160人提供給6至11歲孩童接種莫德納疫苗。

此次也開放65歲以上長輩預約接種第4劑（第2次追加劑）疫苗，除可至台北市衛生局網站、醫院特別門診線上預約外，市府也會透過民眾系統進行關懷媒合，凡前來接種疫苗且設籍台北市的長輩均可獲得1000元禮券、非設籍長輩則可獲500元禮券。另，台北市衛生局及社會局也會安排進駐長照機構施打疫苗，而18歲以上免疫不全者，則至醫院特別門診接種。

而近期一批185萬劑成人BNT疫苗抵台，蔡炳坤說明，疫苗都由中央規劃分配，台北市也積極與中央聯繫中，若來得及則將於明天開放1萬名額的成人BNT疫苗供18歲以上民眾預約。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法