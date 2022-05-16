王必勝籲地方與醫院打好關係 柯文哲酸：醫療不是商業要吃飯喝酒

台北市長柯文哲表示，醫療事業有特殊性、是救人的，不是朋友做生意要吃飯、喝酒。（圖擷自柯文哲YouTube ）

2022/05/16 18:15

〔記者蔡思培／台北報導〕中央日前下令增設大型篩檢站，但衛福部醫福會執行長王必勝卻說，台北、新北市政府叫不動地區醫院及大型教學醫院，更指地方政府平時應與轄區醫院保持良好關係才有效率。台北市長柯文哲今反批，王觀念錯誤，醫療事業有特殊性、是救人的，不是朋友做生意要吃飯、喝酒，平常建立私人關係才能做生意，「要搞清楚，醫療是醫療，不是唯利是圖的商業。」

柯文哲今天在台北市防疫記者會上被問王必勝言論，柯直言王觀念錯誤，醫療事業有特殊性、是救人的，不是朋友做生意要交際、吃飯、喝酒、一起去卡拉OK、八大行業，平常建立私人關係才能做生意。醫療事業有審慎、特殊性。柯強調，我從來沒有跟榮總院長陳威明吃過飯、一次都沒有，「今天國家有難需要他開防疫急門診，在中正紀念堂日夜趕工，人家有說因為柯文哲沒跟我吃過飯要擺爛嗎？不會嘛」。

柯文哲說，醫療有特殊、神聖性，不是商業要吃飯、交際，要搞清楚，台北有需要時哪家醫院會說因為柯文哲沒有跟他吃飯就擺爛？他表示，新光醫院的院長是他的老師輩，人家也是馬上跑第一線推動士北科車來速，木柵機廠車來速則是萬芳醫院負責、中正紀念堂是北榮負責，他已不知道幾年沒跟這三位醫院的院長吃過飯，「要搞清楚，醫療是醫療，不是唯利是圖的商業。」

媒體也詢問，中央一直要求加開採檢站，現在中央介入協調，北市是否認為中央早可做、介入太慢。柯文哲說，他個人反對超前部署，適當部署就可，會監看防疫急門診、車來速每天狀況，若作業量比掛號量多就適時加量，夠用就好、不要搞得部隊很疲憊。

柯文哲也說，車來速先從士北科開始、接著是木柵機廠，現在是中正紀念堂，其實還有一個預備部隊還沒用，就是台大體育館，但有需要才要開始加量，不用一開始就青紅皂白要醫院開到極限量，現在監看若有500張空床，要加1000張床沒有必要。

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