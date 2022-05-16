雙北確診上升趨緩？柯文哲：民眾降低活動、PCR量能飽和所致

台北市長柯文哲表示，目前北北基桃地區的疫情上升曲線趨平，分析兩可能因素，包含民眾自發性降低活動，另就是PCR量能已飽和，產生確診黑數。（台北市政府提供）

2022/05/16 16:56

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市今新增9724例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，市長柯文哲表示，北北基桃疫情上升曲線趨平，分析兩個可能因素，包含民眾自發性降低活動，另一是PCR量能已飽和，產生確診黑數；從北市捷運每日運量相較2019年下降40％，反映人流減少，但PCR量能受限也是事實，因此雙北確診數應持續上升，但未能顯示在數字上。

柯文哲今主持北市防疫記者會表示，從每日捷運運量較2019年下降40％，顯示整體人流減少、民眾自發性降低活動，但從5月12至今雙北合計確診數約維持在3萬左右，且北北基桃疫情上升曲線趨平，顯示PCR量能已飽和，產生確診黑數。

柯文哲認為，雙北確診數應還在上升中，但基於上述理由，才未能顯示於數字上，而在面對敵情不明情況，則持續監看北市醫院空床數，統計至昨晚尚有566床空床，而住院數仍大於出院數，因此還未到達疫情高峰、住院人數持續上升，須至每日住院人數與出院人數相近時，才是到達疫情高峰。

柯文哲強調，此期間會持續加強三步驟，用以保存醫療量能，一是持續成立防疫急門診，處理輕症患者；二是加強醫院住院管理，監視收住輕、中、重症患者比例，要求院方秉持正直誠信原則，遵守住院及出院標準；第三則是持續擴張防疫專責旅館量能，目前北市已有1800間房，足夠供應無法居家照護的確診者及住院轉出患者。

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