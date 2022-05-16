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    國民黨批8400億預算沒花在刀口上 陳時中怒駁：指控很浮誇

    陳時中表示，指控要有證據，而從這些指控看起來，是有一點浮誇。（指揮中心提供）

    陳時中表示，指控要有證據，而從這些指控看起來，是有一點浮誇。（指揮中心提供）

    2022/05/16 17:35

    〔記者邱芷柔／台北報導〕國民黨團今（16日）砲口對準中央流行疫情指揮中心，批評防疫預算沒花在刀口上、執行率不彰，並點名編列49億元設置社區篩檢站卻僅用了11億元，質疑「紓困預算8400億元，到底用到哪裡去？」對此指揮官陳時中回應，這指控看起來是有一點浮誇。

    陳時中表示，許多人質疑很多細節的部分，這也是指揮中心身上掛滿箭靶的部份，他強調，要指控要有證據，而從這些指控看起來，是有一點浮誇。

    陳時中說明，指揮中心預算是1800億元，8000多億元是全部的防疫跟紓困預算，包括幾倍券都在8000多億裡，指揮中心無涉。因此說指揮中心拿8000多億進行相關預算分配，這樣的說法並不是根據事實基礎來做批評。陳時中也強調，相關有違法事證自然有司法伺候，不勞費心。

    此外，媒體也提問中央要求地方加開篩檢站，為何中央不一開始就介入幫忙協調？陳時中也回應，地方本來就是一個分工的體制，「就好像我們不會要求電視台的總經理來這邊問問題一樣。」他強調，地方有所不足大家一起來做，不能一開始中央就跳到地方來做，那是破壞了一些體制，可能也會事倍功半。

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