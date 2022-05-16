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    獨家》遭爆確診者與一般病人混住 烏日林新醫院駁斥

    烏日林新醫院遭投訴院內發生醫護群聚感染，以及專責病房已滿床，將確診者轉至一般病房，院方強調指控不實。（記者陳建志攝）

    烏日林新醫院遭投訴院內發生醫護群聚感染，以及專責病房已滿床，將確診者轉至一般病房，院方強調指控不實。（記者陳建志攝）

    2022/05/16 18:31

    〔記者謝君臨、陳建志／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情延燒。本報接獲知情人士爆料，台中烏日林新醫院已爆發院內感染，有多位護理師確診，但院方僅要員工自行快篩，而非全院篩檢，等有症狀再說；更誇張的是，由於專責病房的床位都滿了，確診病人竟與一般病人混在一塊，「高層怕影響生意而不敢公開。」烏日林新醫院則駁斥爆料不實，強調院內專責病房已滿床，新增確診需住院治療的病人，均依規定轉至其他專責醫院治療，並未轉到一般病房，並無混住一事。

    知情人士表示，林新醫院某醫療科系已爆發群聚感染，但院方卻隱匿不敢公開，目前已有多位護理師和專科護理師都已確診，專責病房的床位滿了，確診病人卻轉到一般病房，且和確診病人曾經同病房的病人，院方竟說不用採檢，等到有症狀再說，感覺是在隱匿，哪有一般病人和確診病人住同一層樓。

    知情人士指出，林新醫院內部現在很混亂，高層很不積極，怕一旦公開院內狀況會影響生意，但這樣簡直拿他們的醫護開玩笑，真的有點誇張。

    對此，烏日林新醫院表示，依照台中市衛生局5月3日公告的準則，醫院工作人員匡列篩檢原則是在無適當防護下，24小時內與確定病例有2公尺內近距離接觸，累積達15分鐘以上者。目前院內同仁確診者均屬不同單位且上班時段均不同，上班時皆有適當防護，並非同一專科醫護，未有爆料者所說群聚感染的狀況。

    至於確診病人轉到一般病房的指控，強調院內專責病房已滿床，新增確診需住院治療的病人，均依規定轉至其他專責醫院治療，並未轉到一般病房。而一般病房確診者，同病房病人皆依規定隔離篩檢，絕未隱匿疫情。

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