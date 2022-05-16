北市篩檢站預約爽約率3成 柯文哲斥：太過分、不可以放鴿子

台北市長柯文哲今表示，北市各篩檢站預約爽約率竟達30％，怒斥「看了氣死了，太過分！」呼籲民眾切勿爽約，或可先取消。 （台北市政府提供）

2022/05/16 16:45

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市中正紀念堂防疫急門診暨大型篩檢站明正式上路，市長柯文哲今表示，目前北市每日提供近1.2萬人次量能，理應足夠，但要抱怨民眾預約「放鴿子」比例太高，聯合醫院仁愛院區爽約率達42%，北士科車來速也有30％，整體平均爽約率竟達30％，柯文哲怒斥「看了氣死了，太過分」，呼籲民眾切勿爽約，或可先取消。

柯文哲今主持北市防疫記者會表示，中正紀念堂防疫急門診暨大型篩檢站今試營運，明天早上正式上路，第一天開放1200人次量能，最終目標可達2000人次量能，將視營運狀況逐步加溫；提醒汽車從愛國東路自大孝門進入廣場，採檢後由中山南路駛離，機車則從中山南路進入，提醒民眾先了解動線再前往。

柯文哲説，目前北市防疫急門診每日運作量能近1.2萬人次，理應足夠，而過去屢屢呼籲民眾先上網預約，但近期卻發現，各醫院爽約率極高，如聯合醫院仁愛院區爽約率達42%，資源寶貴、專供12歲以下孩童的婦幼醫院爽約率則高達49％，北士科車來速也有30％。

柯文哲指出，統計平均爽約率30%，怒斥「看了氣死了，太過分」，強調醫療資源寶貴、應有效使用，呼籲民眾事先預約，若不來也須事先取消，「不可以放鴿子」，否則造成電腦系統、人力備料等極大困擾，目前先採呼籲方式，未來可能將登記爽約者身分證字號。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法