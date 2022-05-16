為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    中小學會考之後全面停課？ 教育部：不會

    立法院法制局及部分教團呼籲中小學全面停課改採遠距教學，教育部今回應沒有此規劃，彈性授權地方政府及學校依情況調整。（記者林曉雲攝）

    立法院法制局及部分教團呼籲中小學全面停課改採遠距教學，教育部今回應沒有此規劃，彈性授權地方政府及學校依情況調整。（記者林曉雲攝）

    2022/05/16 17:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，中小學校長協會昨發聲明呼籲，全國中小學停課2週改採線上教學，避開疫情高峰期，立法院法制局也有類似呼籲。教育部主秘廖興國今回應表示，教育部沒有規劃全國中小學停課採遠距教學，而是依5月8日發布之新停課標準，彈性授權地方政府和學校依狀況調整。

    立法院法制局研究指，指揮中心預估疫情高峰在5月中下旬，高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末（6月底）可能性，以避免短期內反覆停課復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。

    中小學校長協會理事長張信務說，這波疫情延燒，已造成各級學校部分班級陷入停課、復課不斷循環中，也有許多學生請假在家自主防疫，上課人數難以掌控外，課程模式更紛雜多元，學習成效難以達成，學校行政在排課、代課與防疫資料填報上超能負荷，教師的教學分身乏術，無法負荷，家長也面臨工作與家庭照顧的煎熬。

    張信務表示，目前雖可施行部分班級或全校暫停實體課程措施，但無法有效讓師生染疫風險降低，國小學生與幼兒園幼生尚未完全接受疫苗施打，在即將到來的疫情高峰，著實令人擔憂，呼籲5月23日至6月5日全國中小學暫停實體課程，改為線上教學。

    不過，教育部回應，指揮中心自5月8日起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，教育部同步自該日起針對校園實施授課方式進行調整，以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，以及取消全校暫停實體課程之規定。

    廖興國表示，學校實施暫停實體課程人數增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可考量其運作量能調整授課方式，如全校或全班停課改採遠距教學，可規劃同步、非同步、班級分組等彈性做法，以利未到校學生實施居家線上學習；而學生家長如為小孩請防疫假，學校應從寬認定，不納入學生個人出缺席紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北市實體上課全停？ 柯文哲：須先與新北市及教育部討論
    2022/05/15 18:08

    台北市實體上課全停？ 柯文哲：須先與新北市及教育部討論
    停課停班被質疑甩鍋學校 潘文忠：原已給予彈性
    2022/05/12 09:29

    停課停班被質疑甩鍋學校 潘文忠：原已給予彈性

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    本土學生確診破5萬人 全國2021校停課
    2022/05/10 19:44

    本土學生確診破5萬人 全國2021校停課
    桃市染疫師生累計近6200人 仍有54校停課
    2022/05/10 00:15

    桃市染疫師生累計近6200人 仍有54校停課

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播