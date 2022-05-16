中小學會考之後全面停課？ 教育部：不會

立法院法制局及部分教團呼籲中小學全面停課改採遠距教學，教育部今回應沒有此規劃，彈性授權地方政府及學校依情況調整。（記者林曉雲攝）

2022/05/16 17:30

〔記者林曉雲／台北報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，中小學校長協會昨發聲明呼籲，全國中小學停課2週改採線上教學，避開疫情高峰期，立法院法制局也有類似呼籲。教育部主秘廖興國今回應表示，教育部沒有規劃全國中小學停課採遠距教學，而是依5月8日發布之新停課標準，彈性授權地方政府和學校依狀況調整。

立法院法制局研究指，指揮中心預估疫情高峰在5月中下旬，高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末（6月底）可能性，以避免短期內反覆停課復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。

中小學校長協會理事長張信務說，這波疫情延燒，已造成各級學校部分班級陷入停課、復課不斷循環中，也有許多學生請假在家自主防疫，上課人數難以掌控外，課程模式更紛雜多元，學習成效難以達成，學校行政在排課、代課與防疫資料填報上超能負荷，教師的教學分身乏術，無法負荷，家長也面臨工作與家庭照顧的煎熬。

張信務表示，目前雖可施行部分班級或全校暫停實體課程措施，但無法有效讓師生染疫風險降低，國小學生與幼兒園幼生尚未完全接受疫苗施打，在即將到來的疫情高峰，著實令人擔憂，呼籲5月23日至6月5日全國中小學暫停實體課程，改為線上教學。

不過，教育部回應，指揮中心自5月8日起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，教育部同步自該日起針對校園實施授課方式進行調整，以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，以及取消全校暫停實體課程之規定。

廖興國表示，學校實施暫停實體課程人數增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可考量其運作量能調整授課方式，如全校或全班停課改採遠距教學，可規劃同步、非同步、班級分組等彈性做法，以利未到校學生實施居家線上學習；而學生家長如為小孩請防疫假，學校應從寬認定，不納入學生個人出缺席紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。

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