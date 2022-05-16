長照機構染疫致死率約1％ 陳時中：還算穩定

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2022/05/16 16:25

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心統計，目前國內包含長照、護理、精復、社福等住宿型機構共有638家出現住民或工作人員確診情況，累計1697名工作人員確診、3305名住民確診，而死亡個案累計有42人，初步估計致死率為1%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，目前有42名死亡個案是屬於機構住民，幾乎都是高齡、慢性病及簽署不急救同意書者，染疫死因基本上是有呼吸衰竭、敗血性休克或共病的情形，初估目前機構的染疫致死率約是1%。

指揮官陳時中表示，香港發生Omicron第一波疫情時，長照機構的致死率非常高，而台灣並沒有這樣的情形，目前情況還算是穩定。

至於有機構反映快篩試劑不足且住民無法外出排隊購買實名制快篩情形，陳時中也說，中央非常樂於協助，但提供公費快篩牽涉到公平性問題，若機構發生群聚等情形需要做篩檢，都會提供公費快篩，另外實名制也已著手調查，規劃以「有償撥用」的方式，同樣一劑100元撥配提供給來排實名制會有困難的機構住民。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

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