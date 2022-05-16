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    男醫師「強姦藥」迷昏美女實習醫師 判5年半再廢止醫師證書

    醫師李忠哲將俗稱強姦藥丸的FM2摻進星巴克咖啡給學妹喝。示意圖。（資料照）

    醫師李忠哲將俗稱強姦藥丸的FM2摻進星巴克咖啡給學妹喝。示意圖。（資料照）

    2022/05/16 16:53

    〔記者楊國文／台北報導〕台中大甲順安醫院家醫科醫師李忠哲，派往彰化某醫院受訓、並擔任住院醫師時被控將俗稱「強姦藥丸」的FM2毒品摻入咖啡，請美女實習醫師喝下，導致她昏睡在李的值班室4個多小時，期間李忠哲和她在房內獨處2個多小時，但事後查無性騷擾等不法，李仍被依「欺瞞使人施用三級毒品」罪，將他判刑5年半定讞，已入獄；衛福部則依醫師法廢止李男醫師證書，李男不服興訟，最高行政法院裁定駁回確定，李男無法擔任醫師。

    被害女醫師指控，案發在2015年11月，事發前一天與李姓醫師碰面確認隔天她要去病房實習；隔天上午她到院後，李男嫌護理站太吵，邀她進醫師值班室指導，她覺得奇怪，但還是跟著學長走，進房後，李從冰箱拿出咖啡請她喝。

    女醫師喝下咖啡後，最後印象停留在她正在用臉書和友人傳訊息，後來就失去意識，醒來時已躺在病床上，懷疑學長在咖啡中下藥，這4小時期間恐遭侵犯，向院方提出申訴，事後並提告。不過，李男坦承買咖啡，但否認下藥，辯稱是對方身體不舒服。

    法院調查，被害女醫師的尿液有FM2成分，她在值班室待了4個半小時，期間李姓醫師多次進出，在房內總時數逾2小時40分，最久一次長達1個半小時，李的辯詞不符實情。

    一、二審都認定李男以欺瞞方式，在咖啡中施用三級毒品FM2，李犯後一再否認，未與被害人和解，因此量處5年6月刑期。李不服，提起上訴，被最高法院判決駁回確定。李已入監服刑。

    衛生福利部調查後，2020年10月依醫師法規定，廢止李男的醫師證書，李男不服，提出訴願遭駁回後，提起行政訴訟，請求撤銷原處分，李並認為，衛福部做法剝奪其擔任醫師資格，違反比例原則，有違憲之虞。

    台北高等行政法院認定，李男涉犯毒品危害防制條例罪行，經過法院刑事判決確定，其犯行情節非輕，衛福部依醫師法第5條第2款規定，廢止醫師證書，並未違反比例原則，判李男敗訴。

    李男不服，以原審「判決違背法令」為由，上訴最高行政法院，最高行政法院認為，李男未具體說明原審判決有何適用法令不當之處，上訴不合法，因此裁定駁回確定。

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