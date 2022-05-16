指揮中心：65歲以上快篩陽判定確診即給藥 18日上路

指揮官陳時中今（16日）宣布新制於5月18日上路，65歲以上長者快篩陽性後，可攜帶快篩檢測卡匣就近至醫療院所或衛生所請醫師現場評估確認，或透過遠距門診醫療，請遠距視訊診療醫師協助評估確認即視為確診，可評估使用Paxlovid抗病毒藥物治療。（指揮中心提供）

2022/05/16 15:46

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨天宣布65歲以上長者，快篩陽性經醫師評估即可給予抗病毒藥物。指揮官陳時中今（16日）宣布新制於5月18日上路，65歲以上長者快篩陽性後，可攜帶快篩檢測卡匣就近至醫療院所或衛生所請醫師現場評估確認，或透過遠距門診醫療，請遠距視訊診療醫師協助評估確認即視為確診，可評估使用Paxlovid抗病毒藥物治療。

陳時中說明，經醫師依病人提供的抗原快篩陽性檢驗結果與臨床研判，認定病人高度疑似感染COVID-19且達成醫病共識者，由醫師以健保IC卡上傳COVID-19檢驗結果等方式通報確診，並進行輝瑞口服抗病毒藥Paxlovid適應症評估。醫師經詳細說明治療效益與副作用，於取得病人或其代理人同意後，即可開立處方箋，可由親友持處方簽前往社區藥局或Paxlovid配賦的醫院領取藥品，進行治療。

民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如沒有共識或仍有疑義，指揮中心表示，可進行PCR採檢，或於現場，或以視訊方式，於醫事人員監督、指導下再次執行快篩，如仍為陽性結果者，由醫師通報確診，並由醫師進行前述流程評估藥物治療及進行系統通報。

指揮中心也提醒，民眾取得口服抗病毒藥物後應依醫囑指示服藥，完成完整療程，切勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響治療效果；如出現服藥後不適症狀，應立即聯繫諮詢開立處方之醫療院所、居家照護團隊或各地方政府關懷中心，以及配合指示就醫。

指揮中心表示，依據國際已發表之隨機對照試驗，以默沙東口服藥Molnupiravir治療發病5天內的COVID-19門診病患，住院或死亡率下降31%，輝瑞Paxlovid則下降88%。

另考量Molnupiravir的作用機轉為使病毒基因組錯誤累積，可能造成病毒突變，且有胎兒毒性及骨骼與軟骨毒性等副作用，因此於「新型冠狀病毒SARS-CoV-2 感染臨床處置指引」中，建議本藥品提供無法使用其他建議藥物之具重症風險因子（除懷孕外），未使用氧氣且於發病5天內之≧18歲的病人使用。因此該藥品以提供血液透析、以管灌方式進食、思覺失調等無法使用其他建議藥物病人為主，不以釋出處方箋方式提供；開立Molnupiravir處方箋之院所需循程序向配賦點申領後，再將藥品提供病人治療。

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