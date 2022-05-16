藍綠立委未被徵詢出席韓新總統大典 外交部︰因立委考量疫情婉拒

立法院外交及國防委員會16日邀請國安局長、外交部次長報告「印太最新情勢發展與未來動向」，外交部次長田中光列席備詢。（記者廖振輝攝）

2022/05/16 15:34

〔記者吳書緯／台北報導〕韓國10日舉行新任總統尹錫悅就職大典，韓國並未正式邀請台灣出席，而我國慣例由立委組團，但本次卻未組團，外交部今稱，未派團是因為立委考量疫情所以婉拒，然而立院外交委員會召委、國民黨立委江啟臣、民進黨立委蔡適應皆表示根本沒被徵詢；江啟臣批，此事暴露外交部有無把台韓關係當作一回事，被問到也搞不清楚，痛批要深刻檢討。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、外交部次長田中光報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢；蔡適應質詢時問此次尹錫悅就職大典，我國有派人參與嗎？

田中光表示，以前慣例是派立委去參加，過去也都有參加，這次我們的理解因疫情關係，「立委這塊我們就是婉謝」，而韓國對我國駐韓代表處的地位，有不同的認知，所以沒有邀請駐韓代表處去參加典禮。

蔡適應問，他問了一堆立委，都沒有人表示被徵詢到，納悶究竟是哪些人被外交部徵詢有無意願赴韓出席，卻又婉拒；田中光說，他不方便回答，不過確實是有一封信給立委。

本日會議主席江啟臣此時也出聲附和，他也有問這個問題，已請立院外交委員會查詢中；外交部亞太司長周民淦此時出面解圍，稱有一封正式信函給立法院，但是立法院沒有正式的回函，但有告訴因為疫情關係，立委回國後還要隔離很多天，會影響問政，所以就這樣不去了。

蔡適應問，是立法院的誰跟外交部這樣說；周民淦說，應該是秘書處；蔡適應說，這樣很奇怪，秘書處總是要問立法院外交及國防委員會，但是聽下來外交及國防委員會的立委似乎沒人被問，所以究竟是徵詢誰的意願。

周民淦回答，據他的了解，是前任台韓國會議員友好協會的會長，蔡適應追問，現在會長是誰；外交部無人回應，田中光說，這由立法院回答比較適切一點。

最後，江啟臣表示，經過立院外交及國防委員會主任秘書了解，韓國官方沒有給外交部、國會正式邀請，但是韓國國會友台小組會長趙慶泰議員有邀請立法院出席，但立法院的立委誰有收到，尚不清楚。

江啟臣說，「外交是一體的」，國會議員有機會代表中華民國參與，當美國也重視韓國新任總統，照理說外交部也應表達希望立法院能夠派團參加態度才對，而不是當立委現在詢問，外交部也不清楚，立院外交委員會也沒收到，這也暴露一個問題，外交部「有無把台韓關係當作一回事」，如果有這當一回事，行政部門應該用盡所有力量，促進雙邊關係，外交部應就此事原委，向外交委員會提交報告。

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