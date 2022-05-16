3.5萬份默沙東口服藥晚間抵台 優先提供長照機構、洗腎患者

默沙東口服抗病毒藥物Molnupiravir。（美商默沙東藥廠台灣分公司提供）

2022/05/16 15:14

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，防疫關鍵的藥物、疫苗陸續到貨，中央流行疫情指揮中心今（16日）宣布，默沙東口服抗病毒藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）將有3萬5280份於今晚抵台，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說明，到貨後將儘速鋪貨，主要會優先保留提供給長照機構及洗腎患者兩類民眾。

羅一鈞說明國內口服藥物使用情形，昨天輝瑞口服藥Paxlovid領用198人份、默沙東的Molnupiravir領用42人份。藥物使用人數較前一個週日（5月8日）增加；統計今年1到5月，Paxlovid使用累計6093人份、Molnupiravir累計使用2566人份，總計使用達8659人份。

羅一鈞表示，今日到貨的Molnupiravir會盡快鋪貨提供第一線人員使用，長照機構若發生確診或群聚時，很適合使用藥物，考量長照機構住民較適合使用管灌藥物，而Paxlovid沒有辦法磨粉，另洗腎患者因為腎功能關係，也較適合使用Molnupiravir，因此會優先保留給這兩類民眾。至於其他民眾，經醫師評估後有需求也會透過其他管道來提供。

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