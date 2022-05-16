北市警強化「跟騷法」受理執行訓練 6月全面上路

警大教授許福生以視訊主講「跟蹤騷擾案件書面告誡核發審查重點」課程。（記者姚岳宏翻攝）

2022/05/16 14:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕跟蹤騷擾防制法將於6月1日施行，台北市警局為讓第一線員警具備受理跟騷案件的基本能力，數月來積極辦理多層面教育訓練，除已完成130場研習及講座，製作線上學習E化教材及走動式教育訓練外，今天特邀聘中央警察大學警察政策研究所許福生教授，以視訊方式主講「跟蹤騷擾案件書面告誡核發審查重點」，以精進相關法規認知，厚實員警專業知能。

許福生主要講述及評析跟蹤騷擾行為「反覆、持續性」、「與性或性別有關」、「使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動」等構成要件，精進員警對各式跟騷行為法定要件判斷能力

婦幼警察隊表示，本次進階課程著重於跟蹤騷擾防制法施行前、後執行上之差異，特召訓各分局副分局長、防治組、偵查隊、各派出所正副所長等，均為第一線處理跟蹤騷擾案件之守門員，以期專法施行初期能凝聚處理共識，建立一致性法律見解，避免認定上歧異。

北市警局對於「跟蹤騷擾防制法」相當重視，由市警局楊源明為召集人成立緊急應變小組，針對須跨單位、跨網絡之疑義或緊急跟蹤騷擾個案，將啟動緊急應變機制，邀集管轄分局及相關網絡單位協力處置，確保專法施行後，台北市發生之跟騷案件皆能被妥適處理，營造安全、友善的生活空間。

北市婦幼隊製作雙語版的跟蹤騷擾防制文宣提供民眾下載。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法