本土病例又下降+6萬1697、死亡+29 境外移入+57

2022/05/16 14:12

〔記者林惠琴／台北報導〕新增病例數又下降！中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增6萬1,697例，死亡29例。另外，新增境外移入新增57例。

今日新增6萬1,697例本土病例，為 2萬9,648例男性，3萬2,032例女性，17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（1萬9,898例），台北市（9,274例），桃園市（8,635例），台中市（4,357例），高雄市（4,191例），台南市（2,612例），基隆市（1,756例），宜蘭縣（1,646例），新竹縣（1,635例），彰化縣（1,411例），屏東縣（1,092例），苗栗縣（1,014例），花蓮縣（860例），新竹市（832例），雲林縣（644例），南投縣（493例），嘉義縣（401例），台東縣（379例），嘉義市（254例），金門縣（153例），澎湖縣（141例），連江縣（19例），相關疫情調查持續進行中。

新增29例本土病例死亡個案，為18例男性、11例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今年4月27日至5月13日，死亡日期介於5月6日至5月14日。

指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案中，35例男性、22例女性，年齡未滿5多歲至80多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月14日至5月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計830,257例確診，分別為12,263例境外移入，817,940本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

其中，2020年起累計1,097例COVID-19死亡病例，其中1,082例本土，個案居住縣市分布為新北市526例、台北市375例、基隆市54例、桃園市36例、彰化縣18例、新竹縣及台中市各14例、宜蘭縣7例、高雄市及雲林縣各6例，花蓮縣5例、屏東縣、台東縣及台南市各4例、苗栗縣3例，南投縣及嘉義縣各2例，新竹市及嘉義市各1例；另15例為境外移入。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法