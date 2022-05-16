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    首頁　>　臺北市

    陳明通：中國攻台包括拿下釣魚台 日在區域安全就是當事者

    國安局長陳明通表示，中國的完全統一是包括把釣魚台都拿下，所以攻台也會包括釣魚台，所以日本在區域安全議題上，就是當事者，不是旁觀者。（記者廖振輝攝）

    國安局長陳明通表示，中國的完全統一是包括把釣魚台都拿下，所以攻台也會包括釣魚台，所以日本在區域安全議題上，就是當事者，不是旁觀者。（記者廖振輝攝）

    2022/05/16 14:27

    〔記者吳書緯／台北報導〕前日本首相安倍晉三曾表示，台灣有事等同日本有事，民進黨立委王定宇今在立院質詢時關心，日本在印太地區戰略的自我定位和角色，是否開始改變；國安局長陳明通表示，中國的完全統一是包括把釣魚台都拿下，所以攻台也會包括釣魚台，所以日本在區域安全議題上，就是當事者，不是旁觀者。

    立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、外交部次長田中光報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢；王定宇透過視訊質詢指出，日本近期戰略和外交動作特別多，日本首相岸田文雄提到必須防止印太地區被武力片面改變，詢問日本對印太地區戰略，還有地區自我定位、角色，是否開始改變。

    陳明通說，最近幾年中國的崛起，尤其在台海周邊，不斷的實戰化演練，這個全世界都看到了，讓日本感受特別深，他過去也一再強調，中國所謂的完全統一，是包括把釣魚台都拿下來，不會只有攻打台灣，也要把釣魚台拿下來，之後「推沙造島」軍事化，直接威脅到日本。

    所以，陳明通說，日本有相當大的領悟，這次烏俄戰爭，俄羅斯總統普廷作為獨裁者，完全個人意志乾坤獨斷，入侵烏克蘭，引起世界譁然，而日本和俄羅斯的北方四島爭議，讓日本感受到很大威脅，且3個擁有核武國家，中國、俄羅斯、北韓，越來越對日本造成威脅，且影響到印太安全，所以日本要出來。

    王定宇說，安倍晉三曾說過「台灣有事等同日本有事」；陳明通解釋，這是過去的描述，因為「台灣有事，日本就有事」，這個描述好像日本不是當事者，但現在局勢變化，日本在安全議題上本身就是當事者，因為中國攻打台灣，也包括攻打釣魚台。

    此外，陳明通說，日本重新思考過去想法，現在的思考是受到很多安全威脅，不管中國拿下釣魚台，或是俄國的北方四島、北韓威脅，所以日本「本身就是當事者，不是旁觀者」，這種戰略改變觸發日本在安全議題這麼積極。

    至於日本有無和台灣提升安全合作的空間，陳明通說，過去日本在美國主導的安全架構下，所以是周邊有事，日本有事，但現在更積極不斷融入美國主導的Quad（四方安全對話）等機制，而台灣要從整體美國主體架構來看，才比較鞏固，整個區域安全議題還是在美國主導。

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