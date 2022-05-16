疫情洪峰期將至 北市校園今起實施新防疫管制措施

台北市副市長蔡炳坤表示，因疫情洪峰將至，自即起至5月29日北市校園實施新管制措施。（台北市政府提供）

2022/05/16 14:02

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲預估本週進入疫情洪峰，因此自即起至5月29日北市校園實施新管制措施，北市副市長蔡炳坤表示，各校全面暫緩辦理校外教學及畢業旅行；國高中可辦理跨校大型活動，但須提報防疫計劃，國小及幼兒園仍暫緩；僅限開放國高中室外場地；畢業典禮則以不開放外賓參加為原則，採全線上或混成模式辦理。

蔡炳坤表示，因疫情持續升溫，本週恐進入洪峰期，考量校園內學生族群密切接觸，採滾動式調整校園防疫措施，自今起至5月29日實施。

蔡炳坤指出，考量疫情嚴峻，北市各級學校維持全面暫緩辦理校外教學及畢業旅行；而包括校慶、跨校性社團活動、成果發表、各項體育競賽等各類跨校大型活動，國高中維持辦理，惟主辦單位須向學校提報防疫計畫並經審核通過，參加人員需完成2劑疫苗接種滿14日、全程配戴口罩，體育競賽則不開放觀賽，國小以下則仍暫緩辦理。

此外，北市採分級限制校園場地開放，高中職及國中校園維持室外場地開放，不開放室內場地；國小校園室內外仍全面暫停開放。

至於各校畢業典禮防疫規範，蔡炳坤說，畢典以不開放外賓參加為原則，採全線上方式或混成模式辦理，並依學校規模與場地空間，彈性安排學生採以分班分時分流等實體規劃，輔以教室攝影鏡頭或線上同步供線上觀看，以上應變措施由學校召開會議取得共識辦理。

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