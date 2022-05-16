北市警執行8天「安城專案」 查獲治平案件13件、共逮104人

北市警執行安城專案，第一線員警逮捕犯嫌。（記者王冠仁翻攝）

2022/05/16 12:56

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市日前接連發生兩起街頭槍擊案，以及台北地檢署外也發生一起持刀傷人案，台北市警局為了展現淨化治安的決心、不容許黑道幫派趁疫情期間伺機犯案，在本月8日至15日，執行「安城專案」。此次專案期間，共查獲治平專案組織犯罪13件104人、檢肅槍枝6枝、查緝各類刑案達225件，成果斐然。

台北市刑警大隊指出，雖然疫情嚴峻，但警方維護治安並不會因疫情而放鬆，本次為期8天的「安城專案｣，警方共計查獲治平專案組織犯罪2件20人，並針對天道盟、竹聯幫、北聯幫等不法組織經常活動處所41處，進行威力掃蕩。

警方也鎖定台北市內的治安熱點，針對易滋事的營業場所、地點、路段，進行路檢、臨檢等勤務，查獲非法槍枝及涉嫌毒品案66件、詐欺案52件、賭博案2件及其他各類刑案116件。

警方後續將依據轄區潛藏危害治安目標，持續針對黑道幫派分子及其「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩刨根，展現警方強力打擊犯罪的決心。

一名資深刑警說，此次專案同仁格外辛苦，因為疫情肆虐，有許多在第一線衝鋒陷陣的刑警，紛紛被疫情波及、確診；警方在人力因疫情短缺的情況下，還能夠迅速偵破北檢持刀傷人案等案件，相當不容易。

台北市警局強調，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷的工作，也是不變的態度，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，守護市民安居樂業。

北市警執行安城專案，第一線員警逮捕犯嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方到KTV臨檢。（記者王冠仁翻攝）

警方到酒店臨檢。（記者王冠仁翻攝）

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