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    北檢外鬥毆砍人案偵破 警方逮捕北聯幫成員等16人

    警方將北聯幫黃姓成員等16人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將北聯幫黃姓成員等16人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    2022/05/16 11:59

    〔記者王冠仁／台北報導〕前警官許恒瑞與吳姓女子分手後，有一筆800萬的金錢糾紛，吳算準許因吸金案會到台北地院出庭，撂人討債，雙方發生衝突；31歲北聯幫黃姓成員當時派2名小弟保護許，他認為遇上吳討債很沒面子，於是也撂人到北檢外埋伏，他的手下還持刀砍傷林姓男子。警方案發後循線追查，陸續逮捕15名犯嫌，也在昨天於宜蘭地區逮捕全案主嫌、北聯幫黃姓成員。

    警方指出，53歲前警官許恒瑞與吳姓女子交往時，疑為投資向吳借了800多萬元，分手後吳想討回錢。5月3日下午，許因吸金案被起訴到北院出庭，吳率人討債，雙方在北院外發生衝突被警方帶回；當晚雙方因聚眾鬥毆被移送北檢複訊結束後，有多名惡煞在北檢外對吳女人馬痛毆，林姓男子還被砍傷。

    雖然警方到場時，犯案惡煞已離去，但警方組成專案小組、抽絲剝繭，經連續12日追查，陸續逮捕3名持刀砍人犯嫌、8名聚眾鬥毆犯嫌、5名藏匿人犯的犯嫌。

    據了解，5月3日許恒瑞出庭前，31歲北聯幫黃姓成員擔心吳女會來鬧事，於是派了2名小弟陪許出庭，想不到2名小弟不僅沒成功保護許，反而還讓許被警方帶回。黃認為相當沒面子，當晚又撂來多人北檢外埋伏，打算討回顏面。

    據悉，黃等人聲稱，他們知道若在北檢外「動手」恐引發高度關注，因此原本打算尾隨吳女人馬，到其他地方才下手。不過當時有一名周姓成員「不受控制」，居然帶頭衝上前，其餘人等見「頭已經洗下去」，才沒照原計畫，直接在北檢外教訓吳女人馬。

    黃的小弟在犯案後四處躲藏，但警方在案發後隔天凌晨就先逮到2嫌，再根據通聯與監視器，查出其餘犯嫌平時以台北市市民大道上一家當舖當據點。警方循線登門逮人，還查扣疑似用來協助犯嫌躲藏的400萬元現金，最後於昨天在宜蘭地區逮到黃。

    警方前往市民大道上一處當鋪逮捕犯嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往市民大道上一處當鋪逮捕犯嫌。（記者王冠仁翻攝）

    黃嫌的小弟在北檢外犯案後陸續搭車離開。（記者王冠仁翻攝）

    黃嫌的小弟在北檢外犯案後陸續搭車離開。（記者王冠仁翻攝）

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