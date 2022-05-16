華航工會3人投票部隊遷戶籍支持自家人 被判3月定讞

華航企業工會理事長劉惠宗與會員趙剛、朱良駿，為了取得桃園市長投票權把票投給自家人朱梅雪（見圖），虛遷戶籍，被依妨害投票罪各判刑3月、得易科罰金9萬，緩刑2年，褫奪公權1年，全案定讞。

2022/05/16 11:04

〔記者溫于德／台北報導〕4年前九合一大選，華航企業工會推派其秘書長朱梅雪參選桃園市長，工會理事長劉惠宗與會員趙剛、朱良駿為了取得投票資格虛遷戶籍，以幽靈人口參與投票，高等法院更一審維持桃園地院見解，依妨害投票罪判3名被告各3月徒刑、得易科罰金，緩刑2年，褫奪公權1年。最高法院駁回上訴定讞。

劉男等3人分別於2018年6、7月間將戶籍從台北市遷到桃園市，實際並未住在桃園市，再於投票日前往投票，影響市長選舉發生不正確結果。調查局桃園市調處查辦後移送，檢方偵訊時，3人均承認為了支持朱梅雪才遷戶籍。

桃園地院一審審酌3人會遷戶口都是為了支持特定候選人，也與屋主沒有直系血親或配偶關係，還欠缺就業、子女學區、都會區福利等正當遷籍理由，構成妨害投票罪，妨害選舉公正性，但考量平常都有正當職務或工作，一時失慮犯法，已知警惕，各處3月有期徒刑、得易科罰金9萬元，緩刑2年、褫奪公權1年 。

高院二審指，劉男3人平日下班後雖回北市住家，但3人在桃園市華航工作多年，白天幾乎都在桃園市，且與3人工作切身相關的勞權事務，也與桃園市政府施政有關，因而認定3人跟桃園市具「人、地連結關係」，並非偶爾逢年過節、婚喪喜慶才作客桃園，為有居住事實的選區選民，不是專為影響投票結果而遷籍的幽靈人口，逆轉改判無罪。

檢方不服上訴，最高法院認為，劉男3人遷戶籍，無非是為了使朱梅雪當選市長並取回保證金，高院也未詳加說明3人對於桃園市的政治、文化、經濟、社會等，是否已產生最低限度的熟悉、連結，且3人為支持特定侯選人而遷籍，能否證明他們是基於對地方公共事務和所有候選人的理解而投票，體現參與式民主的精神？將全案撤銷發回更審。

高院更一審維持地院見解，也審酌3人行為時的惡性尚非重大，並經偵、審已給3人一定程度的法治教育，維持地院判決結果。最高法院駁回上訴定讞。

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