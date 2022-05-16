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    首頁　>　臺北市

    西門町停車場取車被多名惡煞砍殺 2男負傷開車逃求援路檢警

    梁姓等嫌在停車場內砍人。（記者王冠仁翻攝）

    梁姓等嫌在停車場內砍人。（記者王冠仁翻攝）

    2022/05/16 10:44

    〔記者王冠仁／台北報導〕邱姓男子與曾姓男子，昨晚去台北市西門町的嵋停車場取車要離去，但他們在停車場內遭遇埋伏，被多名惡煞持西瓜刀砍殺。曾負傷開車逃跑，遇到路檢警方、急忙求援；警方快打部隊及時趕到，協助將受傷的邱送醫，幸虧他沒大礙；警方也火速追查，在3小時內逮捕梁等5嫌，初步清查全案是感情糾紛，警方正深入釐清。

    警方調查，25歲邱姓男子與28歲曾姓友人，昨晚前往西門町逛街，他們晚上10時許逛街完要去峨嵋停車場4樓停車處要取車離開，但卻忽然遭遇埋伏，有多名惡煞持西瓜刀現身，朝兩人砍殺。

    混亂中，曾負傷跑回車上開車離去，他車子才開出停車場不久，發現有警方正在執行路檢勤務，他隨即向警方求援。警方先通報救護人員前來，同時也火速趕往現場，但員警到場時犯嫌已經離去，員警先協助將邱、曾送醫，邱四肢受傷、增則是手臂與背部有刀傷，幸虧他們沒有大礙。

    警方調閱監視器畫面追查，發現案發前10分鐘左右，梁嫌等人就到場埋伏；警方根據犯嫌搭乘的逃逸車輛，3個小時內在新北市，將涉案的23歲梁姓犯嫌等5人全部逮捕到案。

    據了解，邱與曾聲稱不認識對方，不知為何被砍；梁姓主嫌則聲稱因為女友與邱交往但分手，分手後邱還與女友搞曖昧，他心生不滿才撂人犯案。

    警方最後將梁等人依殺人未遂罪嫌送辦，同時也將進一步釐清全案有無隱情。

    犯嫌犯案後逃離停車場。（記者王冠仁翻攝）

    犯嫌犯案後逃離停車場。（記者王冠仁翻攝）

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