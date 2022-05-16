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    首頁　>　臺北市

    女鄰居控飯店占用防火巷當員工通道 嗆罵「強盜、流氓」被起訴

    亞都麗緻酒店大廳外觀。（資料照）

    亞都麗緻酒店大廳外觀。（資料照）

    2022/05/16 10:51

    〔記者錢利忠／台北報導〕位於台北市中山區的亞都麗緻飯店，2019年遭唐姓女鄰居投訴，指飯店占用防火巷作為員工送貨走道，唐女不滿防火巷內人員進出頻繁，認為已影響周邊住戶生活，多次與飯店發生爭執，去年底她又因同一件事情與飯店劉姓副理起口角，嗆罵：「你們家飯店強盜、流氓」，因而被飯店提告；台北地檢署認為唐女所為已涉及公然侮辱，因此將她起訴。

    唐女曾於2019年間向媒體投訴，指飯店曾占用防火巷，經她檢舉之後雖已清空、拆除，後來卻成為員工的通道，以致有大量的飯店員工進出，嚴重影響到周邊鄰居的生活品質。

    針對唐女的指控，亞都麗緻曾於事發時回應媒體，指曾多次與住戶溝通噪音問題，住戶還請來環保局檢測，釐清是否有噪音分貝超標等情況，最後環保局認為飯店並沒有違規。北市建管處則曾指出，亞都麗緻曾在2017年10月間，遭檢舉在防火巷搭建5處違建物而被查報，後來於2018年6月底已全部拆除結案。

    去年12月28日下午1時許，唐女又因防火巷的問題，找飯店工程安全部劉姓副理理論，最後她情緒失控，連珠炮式地當眾嗆罵對方：「你們家飯店強盜、流氓」、「不要臉」，事後飯店報警提告。

    檢方認為唐女當眾罵對方「強盜、流氓」、「不要臉」等字眼，已損害到飯店及其職員的名譽，涉嫌公然侮辱，因此將唐女起訴。

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