地方政府叫不動醫院？發言引議論 王必勝：原是盼雙方好好合作

衛生福利部醫福會執行長王必勝受訪表示，台北市與新北市府明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，只能以市立聯合醫院體系咬牙苦撐，引發熱議。今日晚間他在臉書發文強調，他的原意是希望各地方政府平時就與轄區各醫療院所保持良好關係，有需要時才能發揮良好合作效率，「並沒有特別指哪個縣市」。（圖擷取自王必勝臉書、資料照；本報合成）

2022/05/15 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕衛生福利部醫福會執行長王必勝昨（14日）受訪表示，台北市與新北市府明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，只能以市立聯合醫院體系咬牙苦撐，引發熱議，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜都有微詞。王必勝今（15）日晚間在臉書發文強調，他的原意是希望各地方政府平時就與轄區各醫療院所保持良好關係，有需要時才能發揮良好合作效率，「並沒有特別指哪個縣市」。

以下為王必勝臉書全文：

我的意思是「地方政府平時就應該跟轄區各醫療院所保持良好的關係，要有實務的合作經驗，需要時才能發揮良好效率」並沒有特別指哪個縣市。全國的醫療院所及醫事、衛政人員，尤其北北基桃，在這波疫情下都非常辛苦，我們一起奮鬥下去。

社區PCR篩檢站的設置原本就是各縣市政府的業務。設的夠不夠，需不需要加開，看看採檢處所排隊的人是否排的太長就大概知道。政府當然不希望民眾為了做PCR而等待的太辛苦，所以希望再增加量能或加設採檢站，來疏解這個狀況。需要什麼資源，也由中央和地方一起努力協調。當然每個縣市樣態不同，需要廣設還是集中，用什麼方式進行，是應該因地制宜。

現階段的防疫就像下樓梯，要一階一階穩定的降下來。政策都可以討論，速度也可稍微調整，但不是做不來就什麼都不要做，直接往下跳。我們希望不要有太陡峭的確診上升，造成太大的混亂和資源的擠壓，所以沿路的抵禦措施都有它的意義和重要性。很多政策也許幾週甚至幾天就會調整或改變，但在改變之前，無論幾天，都應該把本份的工作做好，而不是不做等著改變。

步伐一致，謹慎穩健的邁向終點。

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醫福會執行長王必勝受訪提及「雙北叫不動醫院」引發討論，他強調，是希望各地方政府與轄區各醫療院所保持良好合作關係，強調沒有特別指哪個縣市。（資料照）

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