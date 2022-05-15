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    首頁　>　臺北市

    教育部︰本土累計逾8.1萬名學生確診 停課校數2132所

    教育部統計全國學生確診累計人數與全國停課學校數，去年4月至今，已有8萬1948人確診，其中本土個案包含8萬1177人，全國停課學校數則已累計2132校，包含部分班級停課與全校停課。（教育部提供、資料照；本報合成）

    教育部統計全國學生確診累計人數與全國停課學校數，去年4月至今，已有8萬1948人確診，其中本土個案包含8萬1177人，全國停課學校數則已累計2132校，包含部分班級停課與全校停課。（教育部提供、資料照；本報合成）

    2022/05/15 19:08

    〔記者吳柏軒／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發，教育部持續每日統計全國學生確診累計人數與全國停課學校數，去年4月至今，已有8萬1948人確診，其中本土個案包含8萬1177人，全國停課學校數則已累計2132校，包含部分班級停課與全校停課。

    教育部統計，去年4月20日至今（15日）傍晚4點15分，全國學生確診武肺人數已有8萬1948人，其中本土個案8萬1177人，境外771人；若依教育階段別，大專校院有1萬7966人（本土1萬7277人）、高中1萬2990人（本土1萬2933人）、國中8823人（本土8817人）、國小2萬7661人（本土2萬7649人）、幼兒園1萬4508人（本土1萬4501人）

    針對受疫情影響暫停實體課程方面，教育部今晚也發布統計，全國22縣市皆受影響，其中採「全校」暫停實體課程，計316所園校，含幼兒園136所、國小100校、國中28校、高級中等學校24校、大專校院28校。

    另，採「部分班級」暫停實體課程，計1816所園校，含幼兒園635所、國小724校、國中214校、高級中等學校 186校、大專校院57校。

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    教育部持續每日統計全國學生確診累計人數與全國停課學校數，去年4月至今15日，已有8萬1948人確診，其中本土個案包含81177人；至於全國停課學校數則已累計2132校，包含部分班級停課與全校停課。（教育部提供）

    教育部持續每日統計全國學生確診累計人數與全國停課學校數，去年4月至今15日，已有8萬1948人確診，其中本土個案包含81177人；至於全國停課學校數則已累計2132校，包含部分班級停課與全校停課。（教育部提供）

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