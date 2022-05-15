訴諸道德訴求8成民眾聽從防疫 柯文哲：以最低社會成本度過疫情

台北市長柯文哲今表示，只要訴諸道德訴求使80％民眾聽從政府指示，再加上政府公權力規範少數不聽話者，就可以最低社會成本撐過此次疫情。 （北市府提供）

2022/05/15 18:43

〔記者鄭名翔／台北報導〕中央擬再放寬密切接觸者「3+4」居家隔離規範，若同住家人打滿三劑疫苗且快篩陰可免隔離；對此，台北市長柯文哲今表示，去年靠著國民展現高素質撐過嚴峻疫情，全毋須動員警察、軍隊，不像上海派出武警上街抓人，因此只要訴諸道德訴求使80％民眾聽從政府指示，再加上政府公權力規範少數不聽話者，就可以最低社會成本撐過此次疫情。

柯文哲今視察中正紀念堂防疫急門診暨車來速篩檢站設置進度，會後被問到中央再放寬居隔措施卻引發各縣市不同意見時表示，新北市表明無法執行，台中市則認為再過一週後將面臨與新北同樣問題，因此同樣反對。

柯文哲認為，去年5月爆發嚴重本土疫情，但台灣未動員警察、軍隊，未如上海強行將老百姓關在房內、出動武警上街抓人，單靠呼籲就使80％的民眾配合政府防疫，靠著自主防疫撐過嚴重疫情，此為去年台灣在全世界防疫最為成功之處。

柯文哲認為，每日新增確診數達6萬已無法透過政府強制手段處理，而台灣人民素質高，因此勸衛福部長陳時中採取去年成功經驗，透過道德勸說、相信國民，呼籲密切接觸者須7天內自主快篩才可出門，相信有80％民眾會自動自發配合，而國家保留公權力，對於少數違規者仍祭出罰款嚇阻，就可以最低社會成本撐過此次疫情。

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