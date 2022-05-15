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    首頁　>　臺北市

    台北市實體上課全停？ 柯文哲：須先與新北市及教育部討論

    台北市是否全面停止實體上課，市長柯文哲今表示，將呼籲各校盡量採遠距教學，但還須考量雙北學區交流頻繁、數位落差等問題，還待與新北市及教育部研議後，再對外公布台北市作法。 （北市府提供）

    台北市是否全面停止實體上課，市長柯文哲今表示，將呼籲各校盡量採遠距教學，但還須考量雙北學區交流頻繁、數位落差等問題，還待與新北市及教育部研議後，再對外公布台北市作法。 （北市府提供）

    2022/05/15 18:08

    〔記者鄭名翔／台北報導〕全國中小學校長協會向教育部提出訴求，擬於5月23日國中會考結束後停課2週，若疫情嚴重則停課至學期末，北市議員游淑慧也主張國小以下應暫停實體上課；對此，台北市長柯文哲今表示，將呼籲各校盡量採遠距教學，但還須考量雙北學區交流頻繁、數位落差等問題，還待與新北市及教育部研議後，再對外公布台北市作法。

    柯文哲今視察中正紀念堂防疫急門診暨車來速篩檢站設置進度，會後被問到學校停課問題時表示，從過去一個月經驗來看，由包含餐廳及八大行業、學校兩大族群疫情最為嚴重，而學生感染多為輕症，然而回到家傳染給阿公、阿嬤則較為棘手。

    柯文哲認為，台北市線上教學系統完整，原則上呼籲各校盡量採取遠距教學，但是否要下行政命令暫停實體上課，則須考量新北市學生就讀、數位落差等問題。

    柯文哲說，因雙北共同生活圈，國、高中雙邊學生交流頻繁，因此是否暫停實體上課還須與新北市討論；另，台北市佈建校園光纖網路及酷課雲系統，可相當程度執行遠距教學，但其他縣市可能面臨數位落差等問題，因此也須與教育部研議後，再對外公布台北市作法。

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