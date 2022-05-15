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    滯留鋒+華南水氣南北夾擊今晚有雨降溫 週間回溫3天梅雨再報到

    氣象局提醒，未來一週前後都有鋒面在附近，雨勢明顯多注意，週二至週四相對雨勢較緩和。（中央氣象局提供）

    氣象局提醒，未來一週前後都有鋒面在附近，雨勢明顯多注意，週二至週四相對雨勢較緩和。（中央氣象局提供）

    2022/05/15 17:49

    〔記者陳心瑜／台北報導〕今年第一道梅雨鋒面今天（15日）上午已南移到巴士海峽上空，白天北部雨勢稍歇，但晚間將有滯留鋒面水氣以及另一波華南水氣「南北夾擊」，全台今晚起至明天一整天降雨再度偏多。預估週二才會轉乾、回溫，但滯留鋒帶來另一波降雨將在週五至下週一影響台灣。

    中央氣象局今發布豪雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，雲林以南至屏東、台東地區及南投山區有局部大雨發生的機率，提醒注意雷擊及強陣風。

    中央氣象局提醒，未來這一週首、尾都有鋒面影響，週間包括週二起至週四這3天相對雨勢較緩和，但還是有迎風面及午後熱力作用的局部降雨，外出仍需攜帶雨具備用。

    氣象局指出，明天整天至週二清晨北台灣感受偏涼，低溫約16度，中南部地區低溫約20度左右；週二白天起至週四氣溫逐日回升，週三起各地高溫達30度或以上，感受舒適稍暖，最高溫約27度至31度；不過，滯留鋒將於週五又開始影響，各地水氣增多、氣溫略下降，溫度感受舒適，平均26至3度。

    中央氣象局預報員林定宜表示，明天週一東北季風加上位於南方巴士海峽的鋒面影響，北台灣偏涼，各地水氣多，西半部及宜蘭地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，花東地區也容易有短暫陣雨。

    週二則是轉乾回溫的過程，週二清晨仍然偏涼、東北季風開始逐漸減弱，西半部也從短暫降雨轉為多雲的天氣，但午後還是有熱力作用的局部降雨，而東半部地區及大台北、恆春半島則是在偏東北風到東風的迎風面，不定時有局部降雨的機率。

    週三、週四大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後局部短暫雷陣雨。

    週五至下週一另一波梅雨鋒面再北抬接近台灣，水氣逐漸增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，不定時有局部短暫陣雨或雷雨。

    週一整天至週二清晨，北台灣氣溫偏涼低溫約16度，其他地區低溫約20度左右。週二至週四回升，週五再略降。（中央氣象局提供）

    週一整天至週二清晨，北台灣氣溫偏涼低溫約16度，其他地區低溫約20度左右。週二至週四回升，週五再略降。（中央氣象局提供）

    氣象局提醒，未來一週前後都有鋒面在附近，雨勢明顯多注意，週二至週四相對雨勢較緩和。（中央氣象局提供）

    氣象局提醒，未來一週前後都有鋒面在附近，雨勢明顯多注意，週二至週四相對雨勢較緩和。（中央氣象局提供）

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