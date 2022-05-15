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    首頁　>　臺北市

    超給面子！評柯文哲防疫表現 馮世寬：當然給120分

    台北市長柯文哲（右2）與退除役官兵輔導委員會主委馮世寬（左2）、台北榮民總醫院院長陳威明（左1）、台北市聯合醫院總院長璩大成（右１）視察中正紀念堂防疫急門診暨車來速篩檢站。（台北市府提供）

    台北市長柯文哲（右2）與退除役官兵輔導委員會主委馮世寬（左2）、台北榮民總醫院院長陳威明（左1）、台北市聯合醫院總院長璩大成（右１）視察中正紀念堂防疫急門診暨車來速篩檢站。（台北市府提供）

    2022/05/15 18:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕中央下令北北基桃增設武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大型篩檢站，台北榮總投入開設台北市中正紀念堂防疫急門診暨車來速快篩站，退除役官兵輔導委員會主委馮世寬今與台北市長柯文哲視察設置進度，被問到柯文哲防疫表現，馮世寬爽朗說「當然給120分」，而柯文哲則再三感謝榮總承擔重責，24小時輪班實驗室做篩檢，實在非常辛苦，「常常長官出一張嘴，底下就拚得要死」。

    中正紀念堂防疫急門診暨車來速篩檢站由台北榮總支援，預計明下午開始試營運，後天正式上線，北榮規劃四車道，包含一人行道、一機車道、兩汽車道，並採高乘載分流，每日從早上8點至晚上8點，預計提供1200人次篩檢量能。

    馮世寬今與柯文哲視察篩檢站設置情況，會後受訪時稱，對於柯的發言都表贊同，給予他的防疫表現「當然給120分」；而總統也下令召集榮總及軍醫系統，此時須一致共同努力防止疫情擴散。

    北榮院長陳威明則強調，除了負責採檢任務外，對於疫情急重難症也無任何停息，全醫院投入幫助國人，努力完成此次任務，另也感謝退輔會及醫師公會聯合會支援人力，當前正是不分彼此的時候，唯有大家上下一心才有辦法戰勝病毒。

    柯文哲則再三感謝榮總承擔此重任，尤其24小時實驗室全不停歇投入PCR篩檢，實在非常辛苦，「常常長官出一張嘴，底下就拚得要死。」

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