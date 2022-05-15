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    首頁　>　臺北市

    長輩快篩陽先給藥中央地方達共識 柯文哲：陳時中聽懂了

    台北市長柯文哲今表示，若醫學臨床上須百分之百確定才可治療將錯失黃金時機，主張以快篩作為臨床治療的決定因素，將法律、保險需求的PCR證明區隔，此向衛福部長陳時中反映後，「我想他也聽懂了」。（北市府提供）

    台北市長柯文哲今表示，若醫學臨床上須百分之百確定才可治療將錯失黃金時機，主張以快篩作為臨床治療的決定因素，將法律、保險需求的PCR證明區隔，此向衛福部長陳時中反映後，「我想他也聽懂了」。（北市府提供）

    2022/05/15 17:20

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲日前拋出快篩陽性有條件先給藥，再與中央論戰，今中央流行疫情指揮中心與地方討論會議後，對於65歲以上長輩快篩陽先給藥達成共識；對此，柯文哲今表示，因PCR量能達極限，若醫學臨床上須百分之百確定才可治療將錯失黃金時機，主張以快篩作為臨床治療的決定因素，將法律、保險需求的PCR證明區隔，此向衛福部長陳時中反映後，「我想他也聽懂了」，如此在國家防疫上才不會有臨床及法律證明互相干擾問題。

    陳時中表示，65歲以上快篩陽性患者經醫師評估可投藥，降低重症與死亡，並將給藥與確診切割，中央與地方均達共識。

    柯文哲今視察中正紀念堂防疫急門診暨車來速篩檢站設置進度，對於連日與中央為快篩陽先給藥議題爭執不下表示，因雙北首都生活圈面對疫情首當其衝，屬於先頭部隊，較新竹以南地區發展會快上2週，因此感受壓力會與陳時中面對全國總平均所感受的壓力不同。

    柯文哲指出，雙北PCR量能達極限，已有許多確診黑數，使得這幾天雙北每日新增染疫數未明顯上升、確診數幾乎一模一樣，主因在於已被PCR量能限制，因此向陳時中反映，未來一週再報確診數已無意義，因後續增加確診數將是反映中南部上升情形，雙北數字則失真。

    柯文哲說，基於此事實基礎上與陳時中爭執點在於，從臨床醫學上，常常是經醫師診斷後臆斷就開始治療，若要等百分之百確定才予以治療，將錯失黃金時機，因此主張將快篩作為臨床主治的決定因素，至於若要申請防疫險、請假或法律相關等，再用PCR作為標準。

    柯文哲強調，須將臨床與法律分開，才可解決當前問題，據此向陳時中說明，再加上中央顧問醫師解釋，「我想他也聽懂了」，如此在國家防疫上才不會有臨床及法律證明互相干擾問題。

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