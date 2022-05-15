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    1圖懂一週天氣！ 本週頭尾鋒面夾擊濕涼 週間降雨空檔氣溫回升

    未來一週，前後都有鋒面在附近，雨勢明顯，民眾外出請攜帶雨具。（圖擷自臉書「報天氣 - 中央氣象局」）

    未來一週，前後都有鋒面在附近，雨勢明顯，民眾外出請攜帶雨具。（圖擷自臉書「報天氣 - 中央氣象局」）

    2022/05/15 17:14

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（15日）鋒面位於巴士海峽，水氣偏多，白天南部地區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，入夜後將有另一波水氣移進台灣上空，雨勢再轉明顯且持續，明西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨，未來一週，前後都有鋒面在附近，雨勢明顯，民眾外出請攜帶雨具。

    氣象局表示，未來一週，前後都有鋒面在附近，各地雨勢仍明顯，明（16日）東北季風增強，加上鋒面位於南邊的巴士海峽，各地水氣多，西半部及宜蘭地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，花東地區也容易有短暫陣雨，明後兩天因東北季風增強，北台灣偏涼，低溫約16℃，其他地區低溫約20℃左右。

    週二至週四（17-19日）為本週相對雨勢較緩和時段，東北季風逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，各地感受舒適稍暖，最高溫約27-31℃，西半部也從短暫降雨轉為多雲的天氣，不過午後還是有熱力作用的局部降雨，而東半部地區及大台北、恆春半島則是在偏東北風到東風的迎風面，不定時有局部降雨的機率。

    週五（20日）開始另一道鋒面接近，西半部及宜蘭地區容易有短暫陣雨或雷雨，花東降雨比較局部，氣溫略下降。

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