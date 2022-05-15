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    Novavax審查進度 指揮中心：保持密切聯繫中

    中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（指揮中心提供）

    2022/05/15 16:34

    〔記者邱芷柔／台北報導〕Novavax公司宣布向台灣申請武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗EUA（緊急使用授權），另外聯亞生技近期再申請EUA力拚敗部復活，對於審查進度，中央流行疫情指揮中心表示，聯亞EUA尚待會議審查，而Novavax也持續聯繫，看看能否先提供樣品，與書面資料一併審查。

    指揮中心疫情監測組組長周志浩今（15）日表示，這幾天仍跟Novavax公司聯繫，看看能不能先提供樣品、先寄過來，另外書面資料也一併在做審查當中，雙方持續保持密切聯繫。

    本土疫情持續增溫，明起有三大族群可以接種第四劑疫苗，包65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及低下等族群。對於住宿型機構染疫情形，指揮中心統計，今年迄今包含長照、護理、精復、社福等住宿型機構共有619家出現住民或工作人員確診情況，累計1602名工作人員確診、3063名住民確診。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前本土病例數持續增加，每天也都有屬於機構人員、住民的染疫情形，至於外傳中央昨天開會研議長照機構快篩陽性的投藥措施，事實上昨晚並沒有相關會議，相關措施追溯到5月5日已開始實施。

    媒體在疫情記者會上追問長照機構快篩試劑不足，是否給予快篩補助津貼？對此指揮官陳時中回應，機構快篩不足「在這裡講效果不彰」，應通報衛生局，若衛生局不足再向指揮中心通報，應循行政體系及程序通報。

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