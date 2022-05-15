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    首頁　>　臺北市

    北市確診＋1萬1701例 中正紀念堂車來速明試營運

    「北士科車來速」提供民眾免下車篩檢、拿藥。（資料照，台北市政府提供）

    「北士科車來速」提供民眾免下車篩檢、拿藥。（資料照，台北市政府提供）

    2022/05/15 16:16

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市今天新增1萬1701例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例，截至昨天確診者居家照護人數有7萬6646人。台北市也與台北榮民總醫院合作，在中正紀念堂新增防疫急門診提供車來速PCR篩檢，明天下午將試營運，未來服務時間為每天上午8點至下午8點，每日約可服務2000至2500人次 。

    台北市衛生局表示，中正紀念堂新增防疫急門診將於5月16日下午試營運，並在17日正式啟動，服務時間是每天上午8點至下午8點，預估每日服務量可達2000至2500人次。民眾可開車從愛國東路自大孝門進入，開入國家戲劇院及國家音樂廳之間的廣場，現場規劃4線車道，4線同時採檢，提升採檢速度，完成採檢後由中山南路駛離。

    北市目前已開設23處防疫急門診，專供快篩陽性者預約PCR採檢，其中台北市立聯合醫院婦幼院區、馬偕醫院、台大醫院3處提供親子防疫急門診快速通道，其他地方包括北市聯醫仁愛、忠孝、中興、和平、陽明院區、萬芳醫院、關渡醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、台北榮民總醫院、台大醫院、新光醫院、台北長庚、振興醫院、台北醫學大學附設醫院、台安醫院、三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處、西園醫療社團法人西園醫院、博仁綜合醫院、「北士科車來速」及「木柵機廠車來速」。

    衛生局提醒，民眾若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀請先進行快篩，若檢測快篩結果為陽性，要預約台北市快篩陽性急門診檢測PCR，並將使用過的快篩試劑密封交給醫護人員，前往門診不能搭乘大眾交通工具，可由同住親友接送或自行步行、駕/騎車前往。

    衛生局也提醒，民眾若已出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚、嘴唇或指甲床發青等症狀，請直接撥119。

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