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    首頁　>　臺北市

    快篩陽即確診放寬！ 指揮中心︰3類對象的2歲以下幼兒也適用

    羅一鈞說明，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，如為2歲以下幼兒，雖不符快篩適用年齡，但因故仍接受快篩檢測者，經醫師評估確認其快篩陽性結果且能達成醫病雙方共識，依醫師裁量認定，可請醫師進行上傳與通報程序，列為確診個案。（指揮中心提供）

    羅一鈞說明，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，如為2歲以下幼兒，雖不符快篩適用年齡，但因故仍接受快篩檢測者，經醫師評估確認其快篩陽性結果且能達成醫病雙方共識，依醫師裁量認定，可請醫師進行上傳與通報程序，列為確診個案。（指揮中心提供）

    2022/05/15 15:55

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，若屬於居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象，原本2歲以下幼兒非快篩使用年齡，但經討論決定放寬若經醫病評估有共識，可列為快篩陽性即確診對象。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，如為2歲以下幼兒，雖不符快篩適用年齡，但因故仍接受快篩檢測者，經醫師評估確認其快篩陽性結果且能達成醫病雙方共識，依醫師裁量認定，可請醫師進行上傳與通報程序，列為確診個案。

    另外，有民眾反映到診所進行PCR檢測，經過多日仍未在健保快易通APP上查詢到結果，羅一鈞指出，有收到相關反映，健保署與疾管署持續進行系統優化，要讓診所通報更簡單化。

    針對北部某診所延遲通報檢測結果的案例，羅一鈞指出，可能是因為不熟悉所造成，衛生局已介入了解與調查，需要再輔導，不希望再發生，但目前鼓勵診所加入，期待採檢點更多，也盼大家多多包涵。

    指揮中心疫情監測組組長周志浩補充，診所可查詢COVID-19通報方式，而有些診所對於電腦操作不清楚，也可與廠商聯繫調整。

    至於有染疫者解隔後，3個月內再度出現症狀，快篩也是陽性，如何判斷是否與COVID-19有關？羅一鈞指出，陽性不代表就是有傳染力，染疫者3個月內仍會有陰陽反覆的情況，所以有症狀也不代表是再次感染，目前國內未發現新變異株，短時間內重複感染機率小，建議可就醫由醫師評估症狀，也可能是其他疾病所致。

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