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    首頁　>　臺北市

    陳時中︰快篩陽即確診 醫師評估、病人同意是可能方向

    針對爭論不休的快篩陽性是否視為確診，指揮官陳時中表示，有縣市提出想法，若經醫師評估確診、病人知情同意，是目前討論出的可能方向。（指揮中心提供）

    針對爭論不休的快篩陽性是否視為確診，指揮官陳時中表示，有縣市提出想法，若經醫師評估確診、病人知情同意，是目前討論出的可能方向。（指揮中心提供）

    2022/05/15 15:44

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布與地方開會討論防疫政策，針對爭論不休的快篩陽性是否視為確診，指揮官陳時中表示，有縣市提出想法，若經醫師評估確診、病人知情同意，是目前討論出的可能方向，但仍要與法制組研究。

    陳時中指出，快篩陽性有兩個層面的問題，一個是要不要視同確診、一個是要不要給藥。其中，是否視為確診涉及要不要強制隔離，若需要的話，快篩陽性與實際陽性的落差，可能造成有一部分人身自由受到限制；至於使用藥物，涉及一些不良反應，但經過這2天討論，藥物不良反應風險相對低，因此決定放寬快篩陽性給藥，不見得要與核酸檢測陽性確診連在一起，以利即時給藥。

    不過，陳時中提到，快篩陽性是否確診，在法律上仍存在問題。若是確診者隔離不做了，人身自由沒問題，較無爭議，但目前沒有這麼快，因此較不容易。然而，有縣市提出，快篩陽性者若經醫師評估認為確診，且病人知情同意，避免擔心過當隔離的問題，當若大部分都願意走這條路，有助於核酸檢測壓力減低，也不至於侵犯人身自由權太多，是大家有討論出的方向，但仍待與法制組研究。

    至於指揮中心是否評估2次快篩陽性視為確診？陳時中指出，這也不是不行，就是陽性的預測率，但像是新北市相符度高達97%，是否由新北市先做？若新北市先做，不做全盤考慮，外縣市的人會到新北市，就會加重當地負擔，因此地方建議會參考，只是中央須考慮全國事務。

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