北市公園監視器「平均不到1支」 議員憂釀治安死角

文山森林公園。（資料照，北市府提供）

2022/05/15 16:39

〔記者蔡思培／台北報導〕公園是大小朋友遊憩休息好所在，但園內空間大易有治安死角，近來北市公園也常有犯罪事件。台北市議員張斯綱發現，北市885座公園中，僅有152座公園設有監視器，總數目只有542支，換算每座公園僅有0.612支監視器；甚至有公園去年底就新建完工，今年才開始規劃監視器。對此台北市工務局表示，將持續裝設監視器，112年公園監視器總數會達738支，地方若有設置需求也可提出。

張斯綱表示，近來北市公園犯罪事件頻傳，有公園聚集10幾人談判、丟信號彈；也有公園發生性侵、情殺事件，但事後常常找不到監視影像。張斯綱調閱資料發現，台北市885座公園中僅有152座設監視器，平均17.17公園有監視器；公園總監視器數量542支，平均每座公園只有0.612支。

張斯綱說，各公園的安全性應該一致，且公園監視器沒有與警察局連線，若出現刑案要如何找到相關證據。張也指出，北投區洲美公園去年底完工，卻沒有設置監視器，而是今年才規劃，質疑規劃是做事想到甚麼做甚麼。

議員耿葳也說，政府常常都是亡羊補牢，出意外才加裝監視器，維護公園應該超前部署，監視器除有嚇阻功能，也可避免案件發生後受害者找不到證據、求助無門。她也發現，大安森林公園占地26公頃，裝了30支監視器；文山森林公園占地11公頃，目前卻沒有監視器，還在規劃中；艋舺公園占地1.36公頃，卻裝了15支，她質疑公園處在公園裝設監視器的邏輯為何。

台北市工務局表示，公園設計階段確實不會以監視器為優先考量，設置監視器會考量到安全顧慮與隱私保護。工務局表示，警察局閉路電視是專線，會經過警方監控中心，而警方監控中心看不到公園監視影像，但若公園發生犯罪，也可將畫面用雲端傳送給警方。公園處表示，未來會與警察局到公園場勘，查看哪裡適合設置，地方若有反映有公園監視器需求，也可以設置。

北市公園處也補充，現在已訂定110至112年的公園監視器總體計畫，會將公廁、特色遊戲場、治安熱點納入計畫，112年公園監視器總數會達738支，並且會滾動式檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法