打3劑快篩陰免居離「地方認同鬆綁」 陳時中：方向就是類「0+7」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，上午與地方政府開會討論，未完全達成共識，不過大家一致認同要鬆綁，基本方向就是類「0+7」，至於7天是自主防疫或是自主健康管理，還需討論相關配套才會定案。（指揮中心提供）

2022/05/15 15:19

〔記者邱芷柔／台北報導〕為兼顧防疫及正常生活，行政院長蘇貞昌昨拍板將鬆綁「3+4」居家隔離條件，若打滿3劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離，預計5月16日上路。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，上午與地方政府開會討論，未完全達成共識，不過大家一致認同要鬆綁，基本方向就是類「0+7」，至於7天是自主防疫或是自主健康管理，還需討論相關配套才會定案。

目前已有醫護人員和國家關鍵基礎設施人員，可用打滿3劑疫苗方式取代居家隔離，政府評估擴大放寬居家隔離管制措施，讓打滿3劑疫苗、加快篩陰性的民眾，可以免居家隔離。對於地方未達共識，陳時中說明，對於密切接觸者居家隔措施，目前認為打過三劑疫苗可以放鬆相關管制，改進行自主防疫或做自主健康管理7天，兩者強度就略有不同，因此地方對此有不同看法。

陳時中指出，根據高雄統計，約有10幾%的密切接觸者在居隔期間陰轉陽，以往資料也顯示，同住家人陰轉陽的比例仍高，因此若一下子全部開放，對防疫會有影響，不過大家一致認為要放鬆，只有一個縣市認為要維持原來的做法。

陳時中說，基本上方向就是要讓打完三劑疫苗、快篩陰的密切接觸者可以做類「0+7」，至於7天自主防疫或是自主健康管理，今天各縣市都有充分表達意見，會把相關配套討論後再予以定案，至於他個人對於兩個方向都不是特別堅持，對於結果他都會尊重，因為畢竟要大家能夠可行性高、願意一起做，成效才會高。

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