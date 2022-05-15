為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    打3劑快篩陰免居離「地方認同鬆綁」 陳時中：方向就是類「0+7」

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，上午與地方政府開會討論，未完全達成共識，不過大家一致認同要鬆綁，基本方向就是類「0+7」，至於7天是自主防疫或是自主健康管理，還需討論相關配套才會定案。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，上午與地方政府開會討論，未完全達成共識，不過大家一致認同要鬆綁，基本方向就是類「0+7」，至於7天是自主防疫或是自主健康管理，還需討論相關配套才會定案。（指揮中心提供）

    2022/05/15 15:19

    〔記者邱芷柔／台北報導〕為兼顧防疫及正常生活，行政院長蘇貞昌昨拍板將鬆綁「3+4」居家隔離條件，若打滿3劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離，預計5月16日上路。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，上午與地方政府開會討論，未完全達成共識，不過大家一致認同要鬆綁，基本方向就是類「0+7」，至於7天是自主防疫或是自主健康管理，還需討論相關配套才會定案。

    目前已有醫護人員和國家關鍵基礎設施人員，可用打滿3劑疫苗方式取代居家隔離，政府評估擴大放寬居家隔離管制措施，讓打滿3劑疫苗、加快篩陰性的民眾，可以免居家隔離。對於地方未達共識，陳時中說明，對於密切接觸者居家隔措施，目前認為打過三劑疫苗可以放鬆相關管制，改進行自主防疫或做自主健康管理7天，兩者強度就略有不同，因此地方對此有不同看法。

    陳時中指出，根據高雄統計，約有10幾%的密切接觸者在居隔期間陰轉陽，以往資料也顯示，同住家人陰轉陽的比例仍高，因此若一下子全部開放，對防疫會有影響，不過大家一致認為要放鬆，只有一個縣市認為要維持原來的做法。

    陳時中說，基本上方向就是要讓打完三劑疫苗、快篩陰的密切接觸者可以做類「0+7」，至於7天自主防疫或是自主健康管理，今天各縣市都有充分表達意見，會把相關配套討論後再予以定案，至於他個人對於兩個方向都不是特別堅持，對於結果他都會尊重，因為畢竟要大家能夠可行性高、願意一起做，成效才會高。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苗縣+883！3鄉鎮市破百例 長者疫苗施打率低於全國平均
    2022/05/15 15:14

    苗縣+883！3鄉鎮市破百例 長者疫苗施打率低於全國平均
    疫情緊張 柯文哲給中央4建議：相信國民素質、自主管理
    2022/05/15 15:10

    疫情緊張 柯文哲給中央4建議：相信國民素質、自主管理

    追隨媽祖有一招 遶境不用怕「鐵腿」
    竹市新增1312例 39家診所提供視訊診療服務
    2022/05/15 15:02

    竹市新增1312例 39家診所提供視訊診療服務
    立委爆「超前花錢」研發快篩沒成果 陳時中：早已技轉5團隊
    2022/05/15 14:51

    立委爆「超前花錢」研發快篩沒成果 陳時中：早已技轉5團隊

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    政院鬆綁打滿3劑疫苗、快篩陰性免隔離 地方沒共識
    2022/05/15 14:49

    政院鬆綁打滿3劑疫苗、快篩陰性免隔離 地方沒共識
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播