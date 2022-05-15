疫情緊張 柯文哲給中央4建議：相信國民素質、自主管理

台北市長柯文哲表示，於今早中央緊急召開的「COVID-19防疫措施調整與地方討論會」提出4點建議。（圖由台北市政府提供）

2022/05/15 15:10

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲表示，於今早中央緊急召開的「COVID-19防疫措施調整與地方討論會」提出4點建議，包括不能再以PCR作為確診標準，而須放寬快篩陽為臨床判斷之一；針對65歲以上、50至65歲且有已公布的危險因素，予快篩陽給抗病毒藥物；醫療量能務必不能垮；中央提出明確的確診者務實管理方案，相信靠高素質國民自主管理控制疫情。

柯文哲指出，PCR量能在部分區域已經飽和，確診人數將有失真狀況，中央必須誠實面對，PCR不能再做為確診標準，要放寬快篩陽成臨床判斷指標之一。

此外，針對快篩陽給予COVID-19 抗病毒藥物，柯文哲認為，除先前開放的長照機構住民外，應開放65歲以上、50至65歲且有已公布的危險因素，若以快篩陽性，且有相當程度臨床症狀，經臨床醫師判斷後，就可快速決定是否用抗病毒藥物，避免錯失救援黃金時間。

柯文哲也呼籲衛福部應注意醫療量能不能垮，勿讓病人無法住院而造成人命損失，建議全台各縣市開設防疫急門診，處理大部分輕症確診者；嚴格遵守住院、出院標準，盡量保留量能；提供足夠防疫專責旅館房間數，使住院患者好轉後可下轉，或因應確診者不能在家照顧情況。

柯文哲表示，當前確診數太多、已停止疫調，全改用中央系統由確診者自主回報，但接觸者的居家隔離管制已失去意義，且許多民眾無法成功回傳資料、接觸者拿不到居隔書等，導致地方政府重新處理造成行政人力浪費，主張中央應明確公布務實管理方案，憑藉高素質國民合作，對人民有信心，憑藉自主管理將可有效控制疫情。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法