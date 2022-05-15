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    立委爆「超前花錢」研發快篩沒成果 陳時中：早已技轉5團隊

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，該預算為補助國家衛生研究院（簡稱國衛院）偕同國防醫學院預防醫學研究所（簡稱預醫所）共同研發，並已於2020年技術移轉給國內5組產業團隊進行後續開發、量產，國衛院及預醫所則持續輔導。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，該預算為補助國家衛生研究院（簡稱國衛院）偕同國防醫學院預防醫學研究所（簡稱預醫所）共同研發，並已於2020年技術移轉給國內5組產業團隊進行後續開發、量產，國衛院及預醫所則持續輔導。（指揮中心提供）

    2022/05/15 14:51

    〔記者邱芷柔／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，民眾排隊搶買實名制快篩試劑，藥局大排長龍引發民怨，無黨籍立委高金素梅今（15日）爆料，政府早在2年前就編列2314萬的預算研發快篩試劑，質疑「超前花錢了，成果呢？」對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，該預算為補助國家衛生研究院（簡稱國衛院）偕同國防醫學院預防醫學研究所（簡稱預醫所）共同研發，並已於2020年技術移轉給國內5組產業團隊進行後續開發、量產，國衛院及預醫所則持續輔導。

    高金素梅在個人臉書發文指出，政府編列的防疫紓困預算已高達8400億元，其中的防治預算也有1466億元。在去年提出來的防疫紓困預算書裡面，關於快篩試劑，除了她已公布的那筆購買篩劑的5264萬費用外，還有另外一筆預算是用在「檢驗試劑開發及快篩試劑研發」的項目共2314萬。這筆預算已在109年6月30日前與廠商完成簽約，並於109年9月30日前撥款完畢。錢雖不多，但算是少見的超前部署。

    高金質疑，她和很多買不到快篩試劑、用不起昂貴快篩試劑的民眾都想要知道，政府兩年前投資2314萬給廠商研發快篩試劑，「預算超前部署了，沒疫情時就花掉2314萬研發快篩試劑了，現在救命的時刻到了，成果在哪裡？」要指揮官陳時中交代清楚。

    對此陳時中特別在疫情記者會上說明，衛福部於2020年以「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」補助國衛院2314萬進行抗原快篩試劑研發，執行期程為2020年1月至2021年6月。國衛院據以和預醫所共同研發出具有辨識Covid-19之抗體，並將此抗體技轉予廠商進行抗原快篩試劑產製。

    陳時中說，國衛院與預醫所於2020年4月8日舉辦非專屬授權技術公開說明會，當天有許多廠商表達高度興趣，最後將該技術移轉給國內5組產業團隊，進行後續開發、量產之工作，國衛院及預醫所則持續輔導廠商進行產品化製造。

    至於5家技轉廠商，已有2家廠商於2021年取得核准製造許可（防疫專案核准製造第1106015005號、防疫專案核准製造第1106610168號），其中1家廠商亦已進行家用抗原快篩EUA申請。

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