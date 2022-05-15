加強智慧城市科技交流 台北市與瓜地馬拉市簽合作備忘錄

台北市長柯文哲透過視訊與瓜地馬拉市市長Ricardo Quinonez Lemus簽署智慧城市合作備忘錄。（北市府提供）

2022/05/15 14:25

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲透過視訊與瓜地馬拉市市長Ricardo Quinonez Lemus簽署智慧城市合作備忘錄，強化兩市之間有關智慧城市科技的交流；柯文哲表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊全世界，但危機也帶來轉機，台北市趁勢加速推動產業數位化轉型，迄今已有非常好成果。

柯文哲率涉外事務總監周台竹大使、資訊局呂新科局長以及李鎮宇主任，透過視訊與瓜地馬拉市市長Ricardo Quinonez Lemus簽署智慧城市合作備忘錄，我駐瓜地馬拉大使鄭力城也參與此項城市外交活動。

鄭力城表示，瑞士洛桑管理學院（IMD）將台北市評為2021年全球智慧城市第四名，而瓜地馬拉市近年來則在經濟、社會、環境等領域有非常傑出的表現。瓜地馬拉市有意透過簽署備忘錄，在各項領域，尤其是智慧城市科技上，加強與台北市的交流與合作。

柯文哲則先感謝Lemus市長對台北市「2022智慧城市首長高峰會」的支持，雖今年因為受到新冠肺炎疫情的影響，使瓜地馬拉市長無法如期來台北參加2022智慧城市首長高峰會，十分可惜，但非常感謝鄭大使幫忙促成這場視訊會議，並安排這兩座首都城市合作備忘錄的簽署。

柯文哲指出，疫情衝擊全球，雖帶來危機但也同時也帶來機會，台北市趁勢加速推動產業數位化轉型，迄今已有非常好的成果，例如大數據中心的成立，線上教學，遠距上班，以及用虛擬和實體整合的概念來辦理大型活動，除增強台北市民的競爭力之外，又有助城市的經濟發展。

Lemus市長則表示，瓜地馬拉市正大力推動智慧城市科技，期盼能借重科技的力量，更有效率的改善市民的生活品質。目前瓜市正在推動的項目以交通為主，包括智慧紅綠燈、智慧停車計時器和電動巴士等。此外，瓜市對台北市的智慧交通，5G智慧桿、環境氣候監測等科技表達高度興趣，未來希望能夠向台北市取經。

台北市長柯文哲透過視訊與瓜地馬拉市市長Ricardo Quinonez Lemus簽署智慧城市合作備忘錄。（北市府提供）

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