德僑界爆性騷案遭控「試圖消音」 謝志偉駁斥：嚴重不實指控

駐德代表謝志偉今在臉書駁斥「消音」性騷案指控。（取自謝志偉粉絲頁）

2022/05/15 14:41

〔記者楊丞彧／台北報導〕旅德台僑吳品瑜14日於個人臉書揭露，近日許多人討論「海德堡台灣華語文學習中心」前副主任過去的性騷擾、打工度假欠薪等事，以及外館與僑委會的不作為，甚至試圖「消音」。我駐德國代表謝志偉今天直指這樣的指控「如此子虛烏有，也編得出來」，他強調吳品瑜臉書對他的指控和事實差距甚遠，其中多是她個人臆測。謝志偉也說重話，他認為經證實之性騷擾者，尤其是慣性者「非病即賤」，前者須醫，後者必懲，至今他態度前後一致。

謝志偉表示，他沒生氣，只是詫異。昨天中午，有朋友轉傳吳品瑜在傳的訊息給他，內容寫道「4月17日行政院性平會、教育部、僑委會收到『海德堡台灣中心』教師吳品瑜、受害者與各方投訴，指控王副主任長年多起性騷擾、台語課涉嫌人頭假冒詐欺，已知會駐德外館謝志偉大使與教育組簡槙南處理。謝志偉隨即與中心楊主任與嫌疑人聯合商討，『以慣用摸頭、給予權與錢的收編伎倆』，給予舉報人吳品瑜中心副主任一職，試圖『消音』與擴大共犯結構」。

對此，謝志偉直呼「如此子虛烏有，也編得出來」！他一回到家，立刻向吳確認這段文字是否出自她之手；吳則回應「確是當時她的認知」，她說原本楊、王消失一段時間，沒想到在陳情之後，他們突然前呼後擁地硬叫她副主任，時間點也太巧合。而也是同樣時間點，楊一直叫受害者出來公開對質，時間點再度吻合。吳質疑「怎麼她（楊）也知道有受害者申訴」？

謝志偉質疑，不需證據、一句「時間點也太巧合」，就敢作出如此嚴重的指控？楊因奔喪人在台灣，會知道正是因為吳對王的指控，因此他第一時間向楊提出「組性平會」調查建議。當時訊息傳來傳去，而吳一直要不在德國的楊處理，然後發生這麼多事。對於自己的正面回應被作出如此負面的解讀，謝志偉直呼「覺得不可思議」。

吳品瑜則回覆，楊以「組性平會」的提議用來指責她，所以自然知道你們（謝、楊）討論過了，然後硬要她接受此布局與安排。她很想解讀成「正面回應」，但楊咄咄逼人的態度，可不容許有任何正面的解讀。

謝志偉強調，從看到吳4月18日傳給的訊息後，迄今沒和王有任何聯繫，只有直接聯絡人在台灣的楊，請她就「王」一事組性平會，她也答應了。後因王辭副主任一職，楊認已無理由再針對王組性平會，他也認同，也完完整整地告訴吳。而吳對他的嚴重不實指控都傳給了誰？連他朋友都收到了，這對他非常不公平。謝表示，僅憑吳自由心證就據此作出完全不是事實的結論，令他朋友不敢置信地來詢問，他希望吳得澄清、收回，但未獲吳正面回應，僅說要給她時間補資料。

謝志偉回道，海德堡台灣華語學習中心後續如何，他知道僑委會自會處理。但他不能等到吳「資料補得更立體與完整」，因為再怎麼補，也改變不了他被作了嚴重不實指控的事實。他可以相信吳非惡意地作了不實指控，但吳若不撤回並澄清，要如何讓人相信對他的指控是不實的？

謝志偉強調，吳應該是證據、資料備齊，再決定要不要作指控才對啊！結果現在被問到為何作此不實指控時，卻説要等她補充資料。可是這些不實指控的傷害早已開始，目前還是進行式，「我不能再等了」。

謝志偉說，他可以接受吳可能在情緒激動下，作出對他嚴重而不實的指控。他沒生氣，只是詫異，這麼嚴重的不實指控竟可如此輕易作出。基於「曾參殺人」之虞，他已感受到有人磨刀霍霍向豬羊的肅殺之氣了。

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