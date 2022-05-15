為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市校園破萬例籲國小以下先停課 游淑慧：市民等看「柯式部署」

    國民黨北市議員游淑慧今列數據指出，北市校園師生確診數已破萬，其中未打疫苗的國小、幼兒園孩童確診數是國、高中生的2倍，主張暫停到校是為預防疫情擴散。 （北市議員游淑慧提供）

    國民黨北市議員游淑慧今列數據指出，北市校園師生確診數已破萬，其中未打疫苗的國小、幼兒園孩童確診數是國、高中生的2倍，主張暫停到校是為預防疫情擴散。 （北市議員游淑慧提供）

    2022/05/15 14:20

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨立委蔣萬安認為，本土疫情將至高峰，日前呼籲中央可提前讓學生放暑假，待疫情趨緩再復課，卻遭台北市長柯文哲酸「想好再講，不要亂喊」；對此，國民黨北市議員游淑慧今列數據指出，北市校園師生確診數已破萬，其中未打疫苗的國小、幼兒園孩童確診數是國、高中生的2倍，主張暫停到校是為預防疫情擴散，質疑柯文哲除「預言」外，究竟如何「柯式部署」，市民都在等。

    游淑慧表示，日前於北市議會教育委員會的專案報告中，要求教育局應於疫情高峰期時，針對12歲未打疫苗的學童先暫停到校上課、改線上課程，不該放任各校自行決定，避免短期內反覆停課、復課，徒增染疫風險並減少師生困擾，但教育局始終不願承擔責任，導致校園疫情直線攀升。

    游淑慧指出，截至5月10日，北市校園師生確診數已破萬例達1萬890例，且從上升趨勢來看，確診數增加速度越來越快，且其中國小、幼兒園學童確診數佔6千多名，為有打疫苗的國、高中生近2倍，顯示對於未打疫苗、無保護力學童正面臨更為嚴峻疫情。

    游淑慧認為，暫停到校上課是為預防疫情擴散，而非等到確診狀況嚴重再來停課，而柯文哲既已預估疫情高峰期將是在5月23日至月底，除「預言」、每天講話酸人外，北市府究竟如何因應，反嗆柯「想好再講，不要亂罵」，並稱如何「柯式部署」，市民都在等。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    要求北北基桃增設篩檢站遭柯、侯反彈 醫出面怒批
    2022/05/15 11:34

    要求北北基桃增設篩檢站遭柯、侯反彈 醫出面怒批
    柯文哲：北台灣PCR量能已達極限 確診數不準了
    2022/05/14 18:36

    柯文哲：北台灣PCR量能已達極限 確診數不準了

    追隨媽祖有一招 遶境不用怕「鐵腿」
    「不要搞認知作戰」 柯文哲說他沒有主張「快篩陽就給藥」
    2022/05/14 18:21

    「不要搞認知作戰」 柯文哲說他沒有主張「快篩陽就給藥」
    蘇貞昌指快篩劑排隊減少 柯文哲：要問老百姓才知道
    2022/05/14 18:03

    蘇貞昌指快篩劑排隊減少 柯文哲：要問老百姓才知道

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播