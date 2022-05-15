北市校園破萬例籲國小以下先停課 游淑慧：市民等看「柯式部署」

國民黨北市議員游淑慧今列數據指出，北市校園師生確診數已破萬，其中未打疫苗的國小、幼兒園孩童確診數是國、高中生的2倍，主張暫停到校是為預防疫情擴散。 （北市議員游淑慧提供）

2022/05/15 14:20

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨立委蔣萬安認為，本土疫情將至高峰，日前呼籲中央可提前讓學生放暑假，待疫情趨緩再復課，卻遭台北市長柯文哲酸「想好再講，不要亂喊」；對此，國民黨北市議員游淑慧今列數據指出，北市校園師生確診數已破萬，其中未打疫苗的國小、幼兒園孩童確診數是國、高中生的2倍，主張暫停到校是為預防疫情擴散，質疑柯文哲除「預言」外，究竟如何「柯式部署」，市民都在等。

游淑慧表示，日前於北市議會教育委員會的專案報告中，要求教育局應於疫情高峰期時，針對12歲未打疫苗的學童先暫停到校上課、改線上課程，不該放任各校自行決定，避免短期內反覆停課、復課，徒增染疫風險並減少師生困擾，但教育局始終不願承擔責任，導致校園疫情直線攀升。

游淑慧指出，截至5月10日，北市校園師生確診數已破萬例達1萬890例，且從上升趨勢來看，確診數增加速度越來越快，且其中國小、幼兒園學童確診數佔6千多名，為有打疫苗的國、高中生近2倍，顯示對於未打疫苗、無保護力學童正面臨更為嚴峻疫情。

游淑慧認為，暫停到校上課是為預防疫情擴散，而非等到確診狀況嚴重再來停課，而柯文哲既已預估疫情高峰期將是在5月23日至月底，除「預言」、每天講話酸人外，北市府究竟如何因應，反嗆柯「想好再講，不要亂罵」，並稱如何「柯式部署」，市民都在等。

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