本土增幅又提升+6萬8732、19死 境外移入+ 37

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增6萬8732例。（本報製圖）

2022/05/15 14:11

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增6萬8,732例，成長7.45%，死亡19例。另外，新增境外移入新增37例。從疫情發生2年多以來，本土病例累計超過70萬例。

今日新增6萬8,732例本土病例，為3萬2,706例男性、3萬6,003例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市（2萬2,891例）、台北市（1萬1,701例）、桃園市（9,675例）、台中市（4,029例）、高雄市（3,882例）、台南市（2,474例）、基隆市（2,122例）、新竹縣（1,871例）、宜蘭縣（1,871例）、彰化縣（1,408例）、新竹市（1,312例）、屏東縣（1,299例）、花蓮縣（1,065例）、苗栗縣（883例）、雲林縣（649例）、南投縣（466例）、嘉義縣（368例）、台東縣（332例）、嘉義市（193例）、金門縣（120例）、澎湖縣（115例）、連江縣（6例），相關疫情調查持續進行中。

新增19例本土病例死亡個案，為12例男性、7例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案及具慢性病史、8例無疫苗接種。確診日介於今年5月2日至5月12日，死亡日期介於5月7日至5月13日。

新增37例境外移入個案中，20例男性、10例女性、7例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年4月29日至5月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計76萬8,543例確診，分別為1萬2,206例境外移入、75萬6,283例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

其中，累計1,068例死亡，其中1,053例本土，個案居住縣市分布為新北市510例、台北市370例、基隆市51例、桃園市36例、彰化縣18例、新竹縣及台中市各14例、宜蘭縣7例、高雄市6例、花蓮縣5例、屏東縣及台東縣各4例、苗栗縣、台南市及雲林縣各3例、南投縣及嘉義縣各2例，新竹市1例；另15例為境外移入。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法