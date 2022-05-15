教育部︰50萬劑快篩明起配發學校 累計發150萬劑

教育部今宣布，已再爭取獲配50萬劑公費快篩試劑，明日起將發給各級學校，至今已累計爭取150萬劑次；另立法院法制局建議高中以下學校停課到5月底或學期末，教育部重申校園防疫依照中央流行疫情指揮中心，未來視疫情滾動評估修正。（資料照）

2022/05/15 14:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，教育部今（15日）再宣布，再爭取獲配50萬劑公費快篩試劑，明日起將發給各級學校，至今已累計爭取150萬劑次；另立法院法制局建議高中以下學校停課到5月底或學期末，教育部重申校園防疫依照中央流行疫情指揮中心規定，未來視疫情滾動評估修正。

教育部今表示，因本土疫情，為提供各校防疫資源備用，經再爭取獲配50萬劑公費快篩試劑，將於5月16日起配發至各地方政府和大專校院中心學校運用，包含5月2日、4日、10日已配發公費快篩試劑量，已累計配發150萬劑次。

而指揮中心8日起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，教育部同步調整校園實施授課，取消全校暫停實體課程等規定，以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施。

但，立法院法制局近期提出報告，認為目前判斷疫情高峰應該在5月底，從風險評估的角度，高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末的可行性，避免短期內反覆停課復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。

教育部解釋，學校暫停實體課是配合指揮中心，將持續請各校落實防疫措施，後續仍配合指揮中心，視疫情發展滾動評估修正；也重申，若未到校師生太多，導致影響實體課運作，學校可調整授課方式，規劃同步、非同步、班級分組等彈性方式，讓未到校學生居家線上學習。

教育部強調，另學生家長如有基於防疫目的，為其子女向就讀學校請假者，學校可審酌個案情形，從寬認定給予防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。

國教行動聯盟家長部部長王瀚陽說，家長多支持中小學改為全面遠距，但教育部寬鬆規定讓人無所適從，另學生請假，家長的防疫照顧假卻可不支薪，呼籲教育部統合全面遠距規範，並協同勞動部從寬認定讓讓防疫照顧假可支薪。

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