德國「台灣中心」被爆性騷案 僑委會4點聲明回應了

旅德台僑吳品瑜14日於個人臉書揭露，近日許多人討論「海德堡台灣華語文學習中心」前副主任過去的性騷擾、打工度假欠薪等事。（取自臉書）

2022/05/15 14:05

〔記者楊丞彧／台北報導〕旅德台僑吳品瑜14日於個人臉書揭露，近日許多人討論「海德堡台灣華語文學習中心」前副主任過去的性騷擾、打工度假欠薪等事，以及外館與僑委會的不作為，甚至試圖「消音」。僑委會今透過新聞稿以4點回應，強調4月19日接獲陳情函後積極處理，性騷擾指控發生時間在2009年至2017年間，當時台灣華語文學習中心尚未成立。此疑似性騷擾事件之時間、地點與當事者均與該台灣華語文學習中心無關，提醒若有被騷擾之當事人，可向德國當地警察司法機關提出申訴。

吳品瑜指出，今年2月26日我國駐德代表謝志偉為「海德堡台灣中心」揭牌，招生訊息傳到臉書諸多台灣人社團之後，竟得到僑民在底下大量留言，並且附上時任王姓副主任打工欠薪與性騷擾事件時間軸的詳細資料，對她著實震撼，「原來，欠薪與性騷擾已成海德堡的都市傳說」。學生與僑民私下廣傳，並警告初來乍到者如何自保。而王卻聲稱「2017年的事，謝（志偉）都知道」。

吳品瑜表示，她多次力勸王直接向外館與僑委會呈報情況，不然這樣對「海德堡台灣中心」的形象傷害太大，但王聲稱忙於文藻大學6月有德語系、華語教學中心與華語教學系學生來夏令營的事宜，一直並未處理。為此，她向行政院性平會、教育部、僑委會、外交部請求協助，最後得到的回覆均由謝志偉處理。而與謝書信往返中，她寫了5封十幾頁的長信，謝僅簡短地回了3封。

吳品瑜表示，她的訴求很簡單，首先要進行調查，請行政院性別平等會以公正第三方進行獨立調查；而礙於王前副主任已是德國公民，由台灣駐德外館主動向德國警方報案，外館與僑委會提供台籍受害者法律援助。其次，應成立性平會，由海德堡台灣中心首開先例，由第三方獨立設置性平中心。但她指控謝志偉任意洩漏向他申訴的受害者的個資，後來乾脆已讀不回，由僑委會發了封信，告知性平中心未來由台灣中心的楊梅芳主任（以下簡稱楊）決定如何設立。

吳品瑜也強調，王卸除副主任一職，但還是中心董事、教務委員，更是「救難急助中心」的負責人，未來可能換個名號強勢回歸。王的太太梅開雅也依然是中心董事、教務與教師。沒有改變的台灣中心，既得利益者始終與官方共榮共生，而受害者們仍含悲飲痛地暗夜哭泣。

對此，僑委會今天澄清「投訴官方被消音」，4月19日接獲陳情函後，第一時間聯繫駐德代表處積極面對處理。4月21日函請駐外館處就申訴內容協查釐清事實，22日下午與僑委會派駐德國地區駐外人員召開線上會議研商，28日以電子郵件回覆吳品瑜，同日函轉行政院性別平等處來文所附相關資料，請駐外館處妥處。

僑委會解釋，吳品瑜目前未任職該中心，被指控人王副主任今年4月間已經辭去職務。吳品瑜指控性騷擾情事，發生於2009年至2017年間，當時台灣華語文學習中心尚未成立，且案發地點在民宅，而目前2人都未任職於中心。此疑似性騷擾事件之時間、地點與當事者均與中心無關。但有提醒，若有被騷擾之當事人，可向當地警察司法機關提出申訴。

僑委會表示，有關成立性平會，僑委會已請駐外人員洽詢該學習中心意願，獲復同意納入考慮。另外，未來協輔設置台灣華語文學習中心時，亦會研議將「導入防制性騷擾等相關機制與措施」納入審查作業。

僑委會強調，該會對在外國成立僑團（國際傑人會德國總會）內部發生事情沒有司法管轄權，無法對該性騷擾事件進行調查與處分。另王前副主任為德國公民無我國國籍，案發地點在民宅，我國無司法管轄權就此案進行調查處分。已建議宜由當事人依照德國當地法律，循司法途徑尋求救濟以維權益。

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