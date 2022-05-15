鑽研資安、大數據 元智林智揚獲國際工程技術學會會士

元智大學電機系教授林智揚教授（右三）也帶領學生頻繁使用英語進行溝通、開會等訓練，旗下實驗室多人已前往歐美著名學校深造。（元智大學提供）

2022/05/15 13:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕國際工程技術學會（IET）每年嚴格挑選領域傑出貢獻者，頒授會士資格，全球200到250人名單中，元智大學電機工程系教授林智揚拿下4月份殊榮，其鑽研資安、大數據、影像處理、AI等範疇，亦是可回復式浮水印技術與數位版權保護技術的研究先驅。

元智大學表示，IET前身為國際電機工程師學會（IEE），該會會士主要頒予在科學和工程技術領域中深具領導能力、重要學術成就及傑出研究貢獻的專業人士，每年從全球遴選200到250人，選拔嚴格、會士資格被視為工程相關領域的極高榮譽。

該會IET每個月公布會士名單，4月份國內唯一獲獎者為元智大學電機工程學系教授林智揚。元智表示，其在電機工程領域發表學術著作百餘篇，主要研究領域有多媒體資訊安全、大數據分析、電腦視覺、影像處理、訊號處理及人工智慧等範疇。

林智揚也是可回復式浮水印技術與數位版權保護技術的研究先驅，同時將AI與深度學習應用在視訊監控、移動物偵測、行人辨識、瑕疵檢測、除雨技術等，成果屢獲國際佳績、具領先地位，亦跨足醫學影像等。

面對獲獎，林智揚表示，除了感謝IET對其學術表現的肯定之外，亦感謝學校對國際學生的支持，更感謝一路以來支持他的家人，以及與他共同精進的學生和工作夥伴們。

林智揚也長年與各國學者合作，並帶領「互動科技與視覺計算實驗室」，讓學生頻繁使用英語溝通，專題學生已有多人前往歐美名校深造；他認為，少子化與資通領域學生人數擴編對私立大學影響非常大，私校更要超前部署、儲備研究能量，應鼓勵年輕教授增進外國學術連結與合作，因國際化是抵禦衝擊的唯一途徑。

元智大學電機系教授林智揚在電機工程領域發表學術著作百餘篇，主要研究領域有多媒體資訊安全、大數據分析、電腦視覺、影像處理、訊號處理及人工智慧等範疇。（元智大學提供）

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