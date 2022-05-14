中央說北北基桃再增9篩檢站 柯文哲嗆：不要亂下命令

台北市長柯文哲今視察婦幼院區親子兒童防疫急門診。（北市府提供）

2022/05/14 17:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今視察婦幼院區親子兒童防疫急門診，針對行政院長蘇貞昌說要在台北增設篩檢站，柯文哲表示，重點是實事求是，現在只開篩檢站沒用，應要開防疫急門診，表面上是門診型形式，但以急診的作業方式，主要目的是把輕症確診者在醫院外處理掉，保留醫院量能；他也嗆中央，很多東西不要亂下命令， 像中央叫診所做PCR，不是只有採檢，採檢後兩、三天PCR才出來，根本沒有意義。

柯文哲指出，今天早上開會，策略上是現在有22個防疫急門診，其中有3個做車來速處理，士北科、木柵、中正紀念堂要增加到4線，目標是這3個量能開到最大，現在要監控每天防疫急門診使用量，如果預約都滿，再繼續加量；如果預約都沒滿，表示不需要，重點是要按照實際狀況，且戰且走，快速應變。

針對中正紀念堂車來速的部分，柯文哲表示，北榮要來幫忙開4線，滿編可到2000多，至於動線預計從愛國東路進來、中山南路出去，要有動線設計，一旦動員就不是只有醫療，警察局要出動做交通維護。

柯文哲說，開防疫急門診就算是以PCR篩檢為目的，還要先解決PCR的量能到底行不行，為何項目一天僅能做800個，因為後面PCR量能只能做800個，如果要再往上就要先找地方解決PCR量能的問題。

柯文哲認為，很多事情別亂下命令，一開始叫診所做PCR，結果發生什麼事？不是只有採檢，採檢後PCR實驗找誰合作，還有資料怎麼上傳？都要弄清楚。

柯文哲強調，原則上是台北市有22個防疫急門診，第一步要讓22個發揮到最大效果，按實際需要逐步增加，確保每個PCR採檢結果做得出來，如果採檢完2、3天PCR結果才出來，根本沒有意義，所以還是要整套的規劃。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法