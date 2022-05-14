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    梅雨鋒面影響全台濕 氣象局：至今累積雨量最多地點底「佳」

    中央氣象局預報員謝佩芸說明梅雨鋒面影響台灣情況。（圖：氣象局提供）

    中央氣象局預報員謝佩芸說明梅雨鋒面影響台灣情況。（圖：氣象局提供）

    2022/05/14 16:38

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年首波梅雨鋒面持續影響台灣，中央氣象局預報員謝佩芸表示，今日中午12點到下午2點這段時間，明顯的對流雲系從西南邊海面上移入南部陸地，為台南、高雄、屏東帶來又大又急的雨勢，所幸對流移動速度快，沒有在同一個地點累積太大雨量。根據觀測資料，今日截至下午3點，最多累積雨量地點出現在台南市佳里區122.5毫米，其次依序為雲林縣麥寮鄉118.5毫米、台中市和平區117毫米、澎湖馬公114毫米。

    今日受梅雨鋒面影響，全台各地天氣都不穩定，再加上東北季風影響，北台灣氣溫開始下降轉涼。謝佩芸表示，今天白天水氣從台灣海峽不斷往台灣移入，西半部降雨特別明顯；整個鋒面狀況，今天上午這段時間位在台灣中部位置，下午已經移到南台灣，也讓主要水氣、降雨都出現在海面上，來到台灣陸地上水氣量有逐漸減少趨勢。

    謝佩芸說，今晚到明日白天降雨相比今日上午較為緩和，但全台還是有水氣，各地大多有短暫陣雨，但下雨強度與量質皆會趨緩；不過明晚到下週一又有一些水氣增多、接近台灣，降雨情況又會較為顯著，西半部地區要留意有大雨發生機會。

    另外，這次鋒面對流移動快速，讓同一個地方累積雨量沒有太過明顯的情況，謝佩芸說，今日全台各地未出現豪雨的情況，南部地區有出現3小時累積雨量接近80毫米，尚未達到3小時100毫米的豪雨等級。

    氣溫方面，謝佩芸表示，受東北季風逐漸影響台灣，北台灣氣溫開始下降，今天到明天北台灣轉涼情況明顯，明天白天高溫北部、宜蘭約21度、22度，中部及花蓮24度、25度，南部約26度、27度。這波東北季風將會影響到下週一，後天北台灣整天溫度都會在20度以下，且天氣濕涼感受上會冷一些，中南部高溫也會下降，下週二東北季風減弱後，各地氣溫又會逐漸回升。

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