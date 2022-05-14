北市+9560 木柵機廠車來速陽性率97.8％

台北市衛生局線上疫情記者會由主任秘書邱秀儀（右）、專門委員紀玉秋主持說明疫情。（北市衛生局提供）

2022/05/14 16:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市今日新增9560例本土確診病例，13日確診者居家照護5萬7637人、管理中居家隔離1萬2981人，台北市衛生局專門委員紀玉秋指出，木柵機廠車來速防疫急門診PCR篩檢672人，檢驗結果陽性657人、陽性率97.8%，領藥564人；北士科車來速防疫急門診PCR篩檢1555人，領藥1280人，陽性率尚未統計相關數據。

衛生局下午舉行線上疫情記者會說明今日疫情，媒體問目前北市國小學童施打莫德納疫苗的人數及狀況？紀玉秋表示，到5月11日止，已有20校、2119人完成施打，有19名學童在施打疫苗後反應不舒服，但稍作休息就好，並沒有送醫住院的情形。

紀玉秋提到，北市開設23處防疫急門診（包含3處親子防疫急門診快速通道：北市聯合醫院婦幼院區兒童防疫門診、馬偕醫院新冠親子防疫門診、台大醫院台大親子疫病門診），專供快篩陽性者預約PCR採檢，有需求民眾可於衛生局官網 查詢預約。

衛生局指出，若民眾有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀請先快篩再至台北市快篩陽急門診就醫，如檢測快篩結果為陽性時，預約台北市快篩陽性急門診檢測PCR；將使用過的快篩試劑密封交給醫護人員；攜帶健保卡；全程配戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，由同住親友接送或自行步行、駕/騎車前往。

衛生局表示，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚、嘴唇或指甲床發青等症狀，請撥119。採檢PCR現場主動向工作人員更新及確認個人手機號碼，後續如檢驗結果確診，方可即時收到簡訊及進行自主回報。

衛生局提醒，如無相關症狀或檢測結果為陰性，仍請遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。提醒一般無症狀民眾請勿前往社區採檢站或急診，避免造成交叉感染，相關疫情訊息可撥打台北市防疫專線（02）2375-3782或1999市民熱線詢問。

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