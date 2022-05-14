北北基桃新開9大篩檢站地點曝光！剩台北一處「待評估」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布北北基桃九大篩檢站，僅剩台北市一站地點仍在協調中。（指揮中心提供）

2022/05/14 16:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，蔡英文總統要求加開大型採檢站。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布北北基桃九大篩檢站，僅剩台北市一站地點仍在協調中。

陳時中今天公布北北基桃新設大型採檢站、主責醫院：

桃園市：

1、大園站（新國民醫院）

2、龍潭站（國軍桃總）

新北市：

1、汐止站（三總）

2、三重站（三總松山分院）

3、江翠站（新北聯醫）

台北市：

1、自由廣場（台北榮總）

2、市立體育場（台大醫院）

3、待評估

基隆市：

1、市民廣場（基隆市立醫院）

陳時中說，九大篩檢站是中央和地方合作，人力由主責醫院處理，醫師公會全聯會理事長邱泰源也有召募基層醫療院所參與，希望透過中央和地方、醫院和診所合作來增加量能。開設後屆時篩檢量能增加多少？陳時中也說明，開了才會知道，一般來說，一間以500到1000人為單位。

今天也有媒體在疫情記者會上提問，單日確診達6萬5是否代表採檢量能遇到瓶頸？陳時中表示，這部分解釋很多次，最大量能全開約是到22萬，到7成左右會有瓶頸，以現在確診6.5萬來說，一天驗10萬還不會到瓶頸。

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