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    首頁　>　臺北市

    北北基桃新開9大篩檢站地點曝光！剩台北一處「待評估」

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布北北基桃九大篩檢站，僅剩台北市一站地點仍在協調中。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布北北基桃九大篩檢站，僅剩台北市一站地點仍在協調中。（指揮中心提供）

    2022/05/14 16:08

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，蔡英文總統要求加開大型採檢站。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布北北基桃九大篩檢站，僅剩台北市一站地點仍在協調中。

    陳時中今天公布北北基桃新設大型採檢站、主責醫院：

    桃園市：

    1、大園站（新國民醫院）

    2、龍潭站（國軍桃總）

    新北市：

    1、汐止站（三總）

    2、三重站（三總松山分院）

    3、江翠站（新北聯醫）

    台北市：

    1、自由廣場（台北榮總）

    2、市立體育場（台大醫院）

    3、待評估

    基隆市：

    1、市民廣場（基隆市立醫院）

    陳時中說，九大篩檢站是中央和地方合作，人力由主責醫院處理，醫師公會全聯會理事長邱泰源也有召募基層醫療院所參與，希望透過中央和地方、醫院和診所合作來增加量能。開設後屆時篩檢量能增加多少？陳時中也說明，開了才會知道，一般來說，一間以500到1000人為單位。

    今天也有媒體在疫情記者會上提問，單日確診達6萬5是否代表採檢量能遇到瓶頸？陳時中表示，這部分解釋很多次，最大量能全開約是到22萬，到7成左右會有瓶頸，以現在確診6.5萬來說，一天驗10萬還不會到瓶頸。

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