第4劑16日開打！3大族群可接種 65歲以上長者可領500元衛教品

中央流行疫情指揮中心今（14日）宣布，65歲以上長者、18歲以上免疫功能不全者、長照機構住民可接種第2次追加劑，預計於16日開打。（指揮中心提供）

2022/05/14 14:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，過去一週累計的確診人數超過30萬人，為了降低感染後的中重症風險，中央流行疫情指揮中心今（14日）宣布，65歲以上長者、18歲以上免疫功能不全者、長照機構住民可接種第2次追加劑，預計於16日開打，疫苗廠牌可以混打，其中接種第4劑疫苗的65歲以上長者，31日前還可以領取價值500元衛教品。

指揮中心統計，目前已打滿3劑疫苗的65歲以上長者有278萬人，指揮官陳時中於疫情記者會宣布，65歲以上長者、18歲以上免疫功能不全者、長照機構住民可接種第2次追加劑，和上一劑必須間隔5個月，民眾若要接種，可於合約醫療院所預約。

指揮中心進一步指出，前述對象不論先前劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種a莫德納疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量或蛋白質次單元之高端、Novavax（目前尚待原廠進口供應） COVID-19疫苗全劑量。

指揮中心進一步說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約85.5%、第2劑約80.6%、追加劑約62.3%，為維護長者及高風險族群健康，請尚未接種完整疫苗者，儘速接種，以降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，符合第二次追加劑接種間隔者，自5月16日起亦可進行接種。若先前劑次有發生不良反應者，建議以其他不同製程疫苗接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，亦請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

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